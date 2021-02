Kike Mateu: "Fui al hospital a quitarle la razón a mi mujer y me quedé 25 días"

Febrero de 2021 y se cumple un año justamente de la difusión del coronavirus originados en Italia, concretamente de aquel famoso Atalanta - Valencia en el que se contagió el primer periodista español en infectarse del COVID. Él es Kike Mateu, compañero de SER Valencia, que recogió toda esa historia en el libro 'Paciente cero'. Con motivo del aniversario de la llegada del COVID a través del deporte.

Kike Mateu ha aprovechado los micrófonos de El Larguero con Álvaro Benito para hablar sobre cómo pasó esos días: "Al día siguiente de regresar, los carabinieri rodearon el pueblo de Codogno, a 8 km de donde estaba como uno de los grandes primeros focos en Europa" afirmó en el comienzo de la charla alegando a que a pesar de las medidas que ya veía en los aeropuertos italianos, "nadie se pensaba que el virus nos pudiese alcanzar".

El regreso desde Italia lo hizo en coche Kike Mateu un jueves, y ese mismo sábado tuvo los primeros síntomas, que curiosamente, los notó narrando al Valencia: "Los primeros síntomas los noté narrando la primera parte del Real Sociedad - Valencia, de ahí todo fue en aumento", cuenta Kike Mateu que alegó que fue "mi mujer" la primera que pensó en que podía ser coronavirus"

Ante esa afirmación, Mateu se enfadó y fue al hospital para quitarle la razón: "Fui al hospital para que me dijeran que no lo tenía y me quedé 25 días ingresado", afirmó.

Los 25 días en los que pasó ingresado el primer periodista infectado en coronavirus en España, afirma que "no tuve nunca miedo a morir" y que "lo que peor llevaba es ver como la gente de mi alrededor se sigue contagiando". Sus horas libres provocaron que hiciese su libro 'Paciente cero'.

Antes de acabar esta entrevista Kike Mateu quiso reflexionar como sociedad sobre la actualidad de la pandemia: "Nos hemos acostumbrado a la muerte de una forma terrible como sociedad. Se estrellan cuatro aviones diarios en España pero aquí como si nada", advierte el primer periodista español que se contagió por COVID hace un año.