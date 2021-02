Hacer mudanza es terrible, pero a menudo hacer algo terrible es justo lo que necesitas. Te ayuda a empezar de cero, como intenta el PP, que lentamente se va pareciendo a ese personaje de novela que, harto de ser quien es, y llevar una existencia depravada, un día se marcha de casa y se muda a otra ciudad, y cambia su estilo vestir y de hablar, e incluso el nombre. Perder de vista la vieja sede, llena de demasiados buenos recuerdos, no tiene por qué ser malo. Y menos aún bueno. Quizás solo sea parte del proceso natural de la vida, durante la que estás perdiendo cosas todo el tiempo: los padres, la belleza, los amantes, el pelo, los dientes, la postura recta, la buena forma. Si hacer mudanza para dar esquinado a su pasado no funciona, al PP aún le queda el recurso de hacerse el muerto. Al cabo del tiempo puede reaparecer como alguien nuevo, con otro nombre, tal vez v uno de esos comunes, tan en boga, como Hugo, Martina, Daniela o Lucas, con el que no llamar la atención de la gente y que ni siquiera lo confundan con un partido político.