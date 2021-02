Un error inédito deja sin oro a María Vicente en salto de longitud

Un fallo humano ha trastocado inesperadamente la final femenina de salto de longitud en el Campeonato de España. María Vicente, bronce en la competición que se ha celebrado este domingo, ha visto cómo sus aspiraciones a la medalla de oro se esfumaban bajo la responsabilidad de un tercero. Y es que su mejor salto, con visos de encabezar la clasificación, fue borrado del foso antes incluso de poder medirse.

La propia María Vicente se mostraba incrédula al darse cuenta del malentendido que se interponía en su carrera. También su entrenador, Ramón Cid, que no daba crédito desde la grada y tenía que afrontar la difícil situación de calmar a su deportista, muy tocada a pesar de que la organización le había concedido otro salto extra.

👋 ¿Qué tal tu día?



😓 El de María Vicente no muy bien...



😳 Ha hecho un salto válido, y tras saltar y conseguir una buena marca, el encargado del rastrillo la ha borrado sin que lo hubieran medidopic.twitter.com/LwpfnxYLk7 — Carrusel Deportivo (@carrusel) February 21, 2021

Como reflejaron las imágenes de la retransmisión, el salto de la discordia se aproximó sumamente a los 6'51m que a la postre bastaron para que fuera Fátima Diame se subiera a lo más alto del podio. No hubo manera de levantar cabeza para María Vicente en adelante, que ni siquiera se acercó a los 6'24 que ya había alcanzado con antelación.

Su malestar se hizo evidente al final de la prueba: "No hay explicación. La jueza que estaba en la tabla de batida me ha dicho que lo ha visto válido, que ha levantado la bandera blanca. Pero sin embargo en el foso, no entiendo ni cómo, ni cuándo, ni por qué, han entendido que era nulo, lo han borrado y no había nada que hacer", explicaba la de Hospitalet de Llobregat, que no podía contener las lágrimas tras lo sucedido.

📍 María Vicente (@mariiaviicentee) no puede contener las lágrimas en directo



🗣 "Me ha sacado un poco de la competición (...) esperaba mucho del campeonato"



🥉 A la atleta le borraron un salto que podría haberle valido para pelear por el oro



📺 https://t.co/wgAVMDSNo2 pic.twitter.com/fyxUXvAdzQ — Teledeporte (@teledeporte) February 21, 2021

Reconoció Vicente ante el micrófono de Teledeporte que el perjuicio le "ha sacado un poco de la competición", aunque su dolor va más allá de la pugna por los metales. "No estoy así por la medalla, sino porque esperaba mucho del campeonato", cerró la atleta, que estaba siendo una de las sensaciones del torneo después de haber podido colgarse el oro en el decatlón.