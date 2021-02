La actriz de moda: Milena Smit, de teleoperadora de ascensores a chica Almodóvar

Hace menos de dos años Milena Smit trabajaba de recepcionista en un hotel. Llevaba dos años en Madrid y había trabajado algo como modelo, había hecho algún videoclips y cortos y explotaba esa faceta artística como un hobby en sus redes sociales. Si ninguna pretensión. “Un día me contactaron por Instagram preguntando que buscaban el perfil de una chica para un proyecto de ficción. Yo nunca me había preparado un texto ni había analizado un personaje”, explica la joven.

Primero mandó un vídeo -apuró hasta el último día sumida en una crisis amorosa- y lo siguiente fue una citación para una prueba presencial. “Me presenté a las 10 de la mañana con una botas militares, medias de rejilla rotas, una minifalda, una camiseta de pantera y una gabardina de cuero”. En cuanto la vio, Fernando Valdivielso supo que era la actriz perfecta para el papel. El actor, también nominado a revelación, la ha acompañado en todo este viaje iniciático. El director David Victori también lo tuvo claro.

De ahí pasó a un rodaje en el que le daba réplica y ponía contra las cuerdas a Mario Casas. No podían tener contacto, hacían tomas de hasta 50 minutos, el director les ‘pinchaba’ por detrás para que sacaran todos sus instintos ante la cámara. “Fue una auténtica locura, no había límites, igual rompíamos una puerta, que Fernando tiró un móvil, yo me olvidé completamente de tener la cámara al lado, fue muy salvaje lo que experimenté”, recuerda.

Después del rodaje, empezó a formarse en talleres de interpretación. Pero eso era enero de 2020, la película no se había visto y ella tenía que vivir de algo. “Empecé a trabajar de teleoperadora en una empresa de ascensores, esa que te coge el teléfono cuando te quedas atrapado, y de auxiliar de información en el metro. Eso durante enero y febrero, y en octubre estaba e Sitges presentando la película”. Tras las buenas críticas de ‘No matarás’ y su estreno en salas, su carrera no ha parado.

Ha rodado una serie para Netflix, ‘Alma’, para la que audicionó un papel que no consiguió y luego la llamaron para otro personaje, y, por sorpresa y en tiempo récord, es nueva ‘chica Almodóvar’. “Ha sido duro y raro. No sé qué me pasa, no sé qué tengo, pero todos los papeles que me dan son de una manera muy rara. No sabía para qué era el casting, como soy una neurótica, me lo curré mucho para llevarlo bien sin tener ni idea del proyecto. Después de la primera prueba, salí llorando, creía que me había salido fatal. Y entonces empiezo a pasar pruebas, mis representantes se enteran de para qué era pero no me dijeron nada porque empezábamos la promo de ‘No matarás’, querían que disfrutara de lo que tocaba. Y ya en la siguiente prueba, fue con Pedro Almodóvar y Penélope Cruz. Abrí la puerta y flipé. Todavía no me lo creo”, cuenta de su incorporación a ‘Madres paralelas’, la próxima película del director manchego.

En esa aparente fragilidad de voz suave, Milena Smit encierra una pulsión kamikaze como actriz. “Hay una cosa muy linda, podemos ser y tener tantas vidas en una sola, vivir eternamente. Podemos hacer tantas cosas sin consecuencias. Por ejemplo, pensar en ‘La casa de papel’ y que pudieras hacer eso en la vida real. Se lo pasan de puta madre y no les pasa nada”, bromea convencida de que habitar otras vidas impunemente le ‘pone’. En este tiempo, ha aprendido que ser actriz exige ser valiente. “Siempre vas a escuchar que es difícil, con subidas y bajadas, pero si es lo que te hace feliz, pues disciplina, trabajo, esfuerzo y estar siempre al pie del cañón. Cuando inviertes todas tus cualidades y talento, tienes que estar ahí. Forma parte de echarle dos cojones”, concluye con sonrisa tímida la actriz de moda del cine español.