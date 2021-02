Las preguntas canallas: "El tiempo corre a favor de un acuerdo entre Sergio Ramos y el Real Madrid"

Tras una jornada con muy buen sabor de boca para el Real Madrid después de recortarle tres puntos al Atlético de Madrid y situarse por encima del Barcelona, tras sus pinchazos frente al Levante y Cádiz, respectivamente. Los de Zidane, de los tres, los más sacrificados por las bajas que acumula el equipo de Florentino Pérez con una enfermería que está rebosante. Sin embargo, han sacado suficiente rédito como para valorar positivamente la sufrida victoria por la mínima ante el Valladolid.

¿El tiempo corre en contra o a favor de Sergio Ramos en su renovación?

Julio Pulido: "No. Creo que el tiempo corre a favor de un acuerdo entre Sergio Ramos y el Real Madrid. Creo que no tardará mucho en producirse, sigo siendo optimista. Creo que dentro de poco Sergio Ramos va a anunciar su renovación con el Real Madrid".

"Creo que los dos quieren solucionar esta situación, se han hecho mucho daño. Mi sensación es que Sergio Ramos va a hacer un esfuerzo por continuar en el Real Madrid. Están condenados a entenderse. Según me cuenta, Ramos ni se plantea la opción de irse a otro club"

Mario Torrejón: "Su precio es inabarcable para muchos clubes europeos, esa es la realidad del mercado. Lo que le propusieron desde un principio es más que razonable. Ha mirado lo que había fuera del Madrid y fuera no hay nada. La edad, el sueldo y la situación del mercado son totalmente incompatibles".

Antonio Romero: "Sergio Ramos sabe que desde el Real Madrid se han filtrado cosas para perjudicar su imagen".

Valora de 0 a 10 la planificación deportiva del Madrid

Antonio Romero: "La planificación de la plantilla, le puedo dar como mucho un aprobado alto".

Si tuvieras que jugarte 100 euros a quién estará en el Madrid la próxima temporada, ¿apostarías por Haaland o por Mbappé?

Mario Torrejón: "Si tuviera que apostar 100 euros a que uno de los dos llega, sería por Haaland".

El Real Madrid se ha enganchado a la Liga cuando algunos ya la daban por perdida, ¿Quién es el responsable?

Antón Meana: "Es de Zidane".

¿Habrá Messi preguntado por un profesor de francés en los últimos días?

Jesús Gallego: "Le veo muy fuera del Barça, no tiene ninguna razón en el panorama actual como para quedarse".

¿Tiene nivel Lenglet para ser central del Barcelona?

Marcos López: "Lenglet tenía nivel, no lo tiene actualmente".

¿Sigue siendo Messi el mejor jugador del mundo?

Lluis Flaquer: "Messi sigue siendo el mejor futbolista del mundo para mí aunque no está en su mejor momento. El partido de Mbappé te hace pensar que pueda haber un cambio de tercio".

¿En España los futbolistas deberían tributar menos?

Jordi Martí: "Los futbolistas deben tributar lo que están tributando ahora o incluso estirarlo un poco más. Lo que tiene que hacer Europa es que haya un tratamiento fiscal igual para todos".

¿Joao Félix merece ser suplente el martes?

Pablo Pinto: "Joao Félix merece ser suplente contra Chelsea".

¿Quién arbitra, el árbitro de campo o el árbitro de VAR?

Iturralde González: "El árbitro de VAR decide más cosas de las que debería".

¿A la fiesta de qué jugador del Real Madrid te habría gustado acudir?

Antonio Romero: "A la fiesta de Ronaldo sin ninguna duda".

¿Qué fichaje entre Figo, Zidane, Ronaldo y Beckham no habrías hecho?

Julio Pulido: "A Figo".

Si para aliviar las cuentas del Barça hubiera que vender a un jugador, ¿De quién de los siguientes te desprenderías: Pedri, Ansu Fati o Riqui Puig?

Jordi Martí: "No me puedo pronunciar sobre esto... si me fuerzas a los tres, Riqui Puig".