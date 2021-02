Illa: "Las declaraciones de condena llegan tarde, se tendrían que haber producido desde el primer día"

El candidato del PSC a presidir la Generalitat de Cataluña y exministro de Sanidad, Salvador Illa, ha estado en 'Hora 25' con Pepa Bueno para hablar sobre el panorama político en la comunidad. Tras las elecciones del 14 de febrero, el escenario de gobernabilidad se presenta complicado para los socialistas debido a la mayoría independentista. En todo caso, Illa aseguró que se iba a presentar a la investidura, aunque también lo hará el candidato de ERC, Pere Aragonès. En los últimos días se suma la polémica derivada de los disturbios por el rapero Pablo Hasél y el hasta ahora silencio de los partidos nacionalistas a condenar la violencia.

Los apoyos

Mi fórmula es un gobierno de izquierdas. Yo la fórmula que propongo y propuse es un gobierno con los comunes, estoy trabajando para ello.

Yo quiero el apoyo de Esquerra, la independencia es divisiva. Yo creo que se trata y propongo pasar página, abrir un tiempo nuevo, un tiempo de diálogo, sin reproches, todos tenemos una parte de responsabilidad. Un tiempo acorde a la actualidad. No olvidemos que hay una pluralidad en Cataluña y hay que abordarla desde el diálogo. La independencia está en el origen de la división. Estoy dispuesto a colaborar con independentistas. Tiene que haberla. Pero el punto de encuentro no puede ser la independencia. Hay puntos de encuentro como reactivar la economía.

Hay una mayoría clara de izquierdas en Cataluña. La pandemia ha puesto en valor lo público y de garantizar que nadie queda atrás. Es un momento muy complicado y hay que garantizar que aquellos que han perdido su trabajo deben recuperarlo. Habrá que hacer esfuerzos, reinventar actividades, pero nadie va a quedar atrás.

Los radicalismos son producto de la polarización en la sociedad catalana. Hay que buscar los puntos de encuentro y concitar mayorías para lograrlo.

Los disturbios en Cataluña

Las declaraciones que he oído son correctas, pero llegan tarde. Ha habido sensación de ausencia en Cataluña respecto al Gobierno de la Generalitat. Se tenía que haber producido desde el momento cero, no cuestionar los elementos de seguridad. Hemos visto vandalismo y ataques a elementos públicos y privados. Se tendría que haber producido una manifestación contundente de apoyo a los Mossos.

Me siento muy reconocido con las declaraciones del presidente del Gobierno. En esto no es compatible la democracia con la violencia. Se pueden mejorar los delitos de opinión, pero hay que ir contra la violencia.

Es muy sorprendente que hayamos tenido que esperar seis días para que se pronuncien. Ha habido gente que ha confundido las manifestaciones con vandalismo

El gobierno de coalición

Apelo a que pongamos las luces largas, es el primer gobierno de coalición que ha tenido que afrontar unas circunstancias muy complicadas y oiga ahí está la hoja de servicios. Ha habido que gestionar una pandemia, se sigue haciendo, se han sacado unos PGE, los más sociales en democracia, se han mejorado los derechos sociales. Hay un balance respetable, es verdad que ha habido alguna discrepancia, pero el gobierno de coalición goza de buena salud.

Una posible investidura

Lo que voy a hacer es intentar presidir la Generalitat. Tengo la legitimidad y la obligación. Hemos ganado las elecciones, en votos. Hemos empatado en escaños. Me siento con la legitimidad de intentarlo. Estoy abierto a todas las fórmulas y puntos de encuentro con todos excepto con Vox. Voy a intentar presidir la Generalitat con las tres prioridades que he venido reiterando y que concitan un apoyo mayoritario en Cataluña.

La situación política en Cataluña es compleja. Es la fórmula que me parece posible.

Líder de la oposición

Mi aspiración es de presidir la Generalitat. La oposición tiene que dibujar una alternativa al Gobierno que haya y hay que llegar a consensos transversales, justo lo contrario a lo que hemos visto en España en algunos casos. Creo que hay que tener una actitud constructiva.

La idea del tripartito

Todo el mundo sabe que pocos días antes de las elecciones apareció un documento donde los partidos independentistas me vetaron. Creo que hay una mayoría de izquierdas y en eso voy a trabajar. Los bloques y la polarización no ha sido beneficiosa, hay que abrir un diálogo, reconocerse y respetar las opiniones. Somos muchos los que no estamos de acuerdo con la independencia. Hay que dialogar con el resto de territorios de España, pero también un diálogo en Cataluña.

El voto sobre la inmunidad de Puigdemont

Le corresponde anunciarlo a los miembros del grupo europeo. Yo creo que todo Parlamento tiene el deber de colaborar con el Poder Judicial y facilitar que haga su labor.

El Illa exministro

Sí, me sentí reconfortado. Han sido unos meses muy complicados. Pero sobre todo, tomar decisiones en un entorno de incerteza en todos los sentidos pues yo creo que la ciudadanía ha apreciado que hemos hecho todo lo que hemos podido y me reconforta como cada vez que me cruzo con un sanitario y me comenta espontáneamente cómo han ido las cosas. He trabajado con 23 consejeros de Sanidad, colegas. Con todo un equipo magnífico. Todos hemos hecho lo que hemos podido, aquí y en el resto de Europa y creo que la gente lo ha entendido.