Todos los países exigen requisitos para el cambio de sexo y más garantías, según un informe de la Moncloa

Todos los países que han regulado la autodeterminación de género sin informe médico han establecido sin embargo algún requisito para cambiar de sexo. No es suficiente con la mera declaración expresa como figura en la ley trans de Igualdad. Según un informe encargado por Vicepresidencia, Dinamarca o Bélgica piden periodos de reflexión; Francia, que coincida el aspecto con el sexo reivindicado y sea conocido así en su entorno; Malta, una declaración clara, inequívoca e informada que debe hacerse previamente ante un notario; Irlanda, no estar casado; en Chile, lo mismo y dos testigos bajo juramento; Luxemburgo, demostrarlo con hechos en la vida privada y profesional y no tener antecedentes penales; en Países Bajos, una convicción permanente de pertenecer al otro sexo.

Los criterios no son homogéneos en los 14 países que analiza el estudio de derecho comparado: Argentina, Portugal, Irlanda, Grecia, Bélgica, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Noruega, Malta, Países Bajos, Colombia, Ecuador y Chile. En la mayoría, la declaración se hace ante el Registro Civil; en otros como Grecia o Francia ante el juez; ante el ministerio de Justicia en Luxemburgo; en Malta y Colombia una declaración ante notario y después se presenta en el Registro Civil.

Respecto a los menores, el informe que revela que esas legislaciones son más proteccionistas que el borrador de la ministra Montero. Según el informe, los tramos que se contemplan en el borrador de Igualdad no se dan en ningún país. Solo Noruega y Países Bajos permiten libremente el cambio de sexo a partir de los 16 años. En el resto solo se puede hacer con consentimiento paterno o con informes médicos que acrediten la madurez del menor como Irlanda, Portugal o Grecia que exige la valoración de un equipo multidisciplinar con sicólogo, endocrino y pediatra.

El informe de derecho comparado encargado por Vicepresidencia recoge también los requisitos exigidos en algunos países para posteriores rectificaciones: Argentina o Portugal requieren intervención judicial para la segunda; Noruega o Colombia establecen un plazo de diez años para volver a cambiar de sexo en el registro civil; Grecia y Chile sólo las autorizan dos veces; en Ecuador el cambio es irrevocable. Otra de las conclusiones del documento señala que el anteproyecto de Igualdad es un mosaico de medidas de las legislaciones de los otros países seleccionadas a medida pero sin ningún contrapeso.