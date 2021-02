La polémica del día

Mañana conmemoraremos el 40 aniversario del 23F. Y en el recuerdo de ese día angustioso brillará la fuerza de una joven democracia que resistió a los golpistas matizada por la bruma de preguntas que, cuatro décadas después, no tienen respuestas. Aquel intento golpista fructificó en un semillero bien poblado de reaccionarios que no es que vivieran la dictadura franquista, sino que vivieron de ella. Consideraban la democracia como una traición y seguían teniendo mando en plaza en las Fuerzas de Seguridad y en el Ejército como para intentar revertirla. No diré que era normal que pasase, pero no fue extraño que pasara.

Por fortuna, el susto fue historia en 24 horas. Pero cabe preguntarse cómo estamos hoy, 40 años después. Y encontramos señales inquietantes. Con la ultraderecha asentada con fuerza en el Parlamento y condicionando gobiernos locales, con mandos militares retirados que un día alaban al dictador y otro reclaman fusilar a 26 millones de españoles, con políticos que consideran ilegítimo al legítimo Gobierno o que dudan de la calidad de nuestra democracia y con el héroe de aquel día fuera del país huyendo de sus miserias. Y si en el 81 eran nostálgicos que peinaban canas los que querían dar marcha atrás al reloj de la historia, hoy vemos que las cifras de apoyo a la democracia se debilitan entre los españoles más jóvenes. Según el último barómetro del CIS, uno de cada cinco menores de 24 años, nacidos y crecidos en democracia, defienden que "en algunas circunstancias un régimen autoritario es mejor a la democracia" (casi un 10%) o que en el fondo" da igual un régimen u otro" (un 12,2%). Quizás la historia no se repita, pero hoy la historia nos repite. Y mucho.