Carles Francino abre 'La Ventana' con su mensaje de ánimo a Julia Otero

Desde hace varios días, la periodista de Onda Cero Julia Otero no ha estado al frente del programa que dirige cada tarde en la emisora, Julia en la Onda. Esta tarde el programa ha comenzado con una nota de voz enviada por la propia Otero en la que explicaba que ha sido diagnosticada de cáncer; aunque con un mensaje optimista: "El cariño y la bondad son el mejor pronóstico".

El abrazo de Francino

Y, si cada tarde Julia Otero presenta 'Julia en la Onda' en Onda Cero, Carles Francino compite a esa hora en 'La Ventana' de la Cadena SER. Una 'Ventana' que hoy hemos abierto con el mensaje de apoyo a nuestra compañera y competidora y con los ánimos de Carles Francino: "Enviarle un abrazo enorme a una persona con la que cada día nos peleamos a esta hora por conseguir la atención y el cariño de los oyentes. Somos competidores entre nosotros, en algún tiempo de nuestras vidas profesionales coincidimos en la tele y nos tenemos muchísimo muchísimo respeto. Ese abrazo va para Julia Otero que hace días no aparecía en su programa de Onda Cero y ahora ya sabemos por qué. Porque tiene cáncer. Ella misma lo ha revelado y no se me ocurre nada más ni nada mejor que eso, que enviarle un abrazo con mis mejores deseos y todos los ánimos del mundo.

El mensaje de Jordi Évole

Precisamente esta tarde hemos comentado el éxito que ha tenido el documental de Jordi Évole 'Eso que tú me das' con la última entrevista a Pau Donés y el periodista de 'La Sexta' ha querido enviar también su mensaje de ánimo a Otero: "Un besazo a ella, a todo su equipo, a su gente, a su familia... Que la queremos mucho y que muy pronto la vamos a volver a escuchar. Unos días escucharemos a Carles y otros días escucharemos a Julia".