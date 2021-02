Carla Zaplana, nutricionista: "El ayuno intermitente no es una dieta"

Parece que no podemos pasar un día sin oír algo sobre el ayuno intermitente. Ha sido de las tendencias nutricionales más buscadas en internet durante los años 2019 y 2020 en muchos países occidentalizados.

Muchos deportistas de élite Marcos Llorente, Ibai Gómez o celebridades como Huck jackman, Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow; lo han incorporado a su plan de alimentación y hablan de una gran mejora en su salud física y emocional.

A este ayuno intermitente se le atribuyen beneficios para la salud que pueden llegar a parecer milagrosos. Pero existe tanta sobreinformación, tantas versiones, tantos comentarios en contra, que uno puede estar muy confuso o indeciso de cómo o incluso de si empezar.

Así que hemos invitado a Carla Zaplana nutricionista y dietista y mentora de Salud por el Institute of Integrative Nutrition de New York autora de “Ayuno intermitente saludable” donde se puede leer:

Carla Zaplana nutricionista y dietista autora de “Ayuno intermitente saludable” / Editorial Diana

“Este libro no es una defensa o un alegato en contra de esta técnica, sino una herramienta para acercarte al ayuno intermitente y para que tu puedas valorar se es para ti o no, en que momentos hacerlo y en cuales no, y cómo ponerlo en práctica”.

Zaplana hacía hincapié en que el ayuno intermitente no es una dieta, sino un protocolo que se puede aplicar a cualquier tipo de alimentación. Este protocolo consiste en dejar una ventana de ayuno; lo habitual es entre 12 y 16 horas. De este modo se deja descansar el sistema digestivo.

Aclara que el ayuno intermitente restringe las horas en las que uno puede comer, pero en ningún caso las calorías que se van a consumir durante el día. En segundo lugar, las horas de sueño están incluidas en el tiempo de ayuno. Así que no sufres, porque no es tan largo ni tan duro como pueda parecer a primera vista.

El libro está basado en su propia experiencia, ella nos contaba que en los países mediterráneos se cena muy tarde eso hace que nos vayamos con el estómago lleno a la cama y nos impide descansar profundamente… tras terminar su carrera de nutrición se fue a EE. UU. Ahí empezó a cenar mucho más pronto y pudo experimentar el cambio orgánicamente y ver la diferencia entre cenar a una hora temprana o muy tarde. Pero realmente cuando empecé fue en marco de 2020 cuando la pandemia de la Covid19 la dejaron atrapada en Perú…

Durante el ayuno se pueden tomar aguas saborizadas, tes, infusiones, café solo, mate, zumos vegetales, sal, estevia, y canela.

Es importante antes de empezar tener una buena y sana relación con la comida. Carla Zaplana tienes una premisa constante “Escucha siempre a tu cuerpo. Él te dirá lo que le siente bien y lo que no, cómo hacerlo, cuando empezar y cuando parar”

Así que Importante: El ayuno intermitente es para aquellas personas que tiene una relación saludable y consciente con la comida.

Porque además nuestro día a día puede estar lleno de estrés y el ayuno puede aumentar aún más este tipo de emociones. Hay algunos tipos de ayuno intermitente que pueden recomendarse para todo el mundo y otros reservados solamente a un grupo de población específica. Siempre hay que asesorarse con un profesional.

Las personas deben evitar el ayuno son mujeres embarazadas y en lactancia. Niños y adolescentes. Personas con gran estrés. Personas con hipertiroidismo no controlado, con insuficiencia renal o hepática, con demencia. Personas con enfermedades graves o con medicación.