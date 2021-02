Enrique Cerezo: "¿Y si hubiera salido mal el fichaje de Luis Suárez? Dirían que somos tontos"

El presidente del Atlético de Madrid ha charlado con Manu Carreño en El Larguero en la previa del partido frente al Chelsea que se disputará en Bucarest debido a la situación de la pandemia en el Reino Unido. La mala racha de la que viene el conjunto rojiblanco que pasa su momento más irregular sumado a la plaga de bajas que últimamente asolan a los del Cholo Simeone.

El enfrentamiento frente al conjunto de Tuchel no solamente es importante en cuanto al aspecto deportivo sino que en cuanto al terreno mental puede ser clave para el resto de la temporada. Un encuentro que como opina el mandatario rojiblanco "preferiría jugar en Madrid" aunque admite que "hay que ayudar". Así analizó los temas de actualidad colchonera, además de afirmar que el equipo "ni se cae ni se caerá", simplemente "no se han cosechado los resultados que queríamos".

El exitoso fichaje de Luis Suárez

Enrique Cerezo: "Los jugadores juegan donde quieren jugar. No sé cuál será el pensamiento de Luis Suárez" a lo que se pregunta irónicamente: ¿Y si hubiera salido mal el fichaje de Luis Suárez? Dirían que somos tontos. Es un jugador magnífico. A nosotros no nos han dado dinero"

A Griezmann también le dedicó unas palabras cariñosas además de asegurar que "le desea lo mejor" y que está "seguro" de que triunfará en el FC Barcelona: "Griezmann tomó una decisión personal. Le deseé que en el equipo al que fuese le quisiesen la mitad de lo que le hemos querido aquí. Creo que va a triunfar en el Barcelona"

El VAR, una queja recurrente

El presidente del Atlético de Madrid quiso insistir en sus críticas a un sistema del VAR en el que no ha creído desde el primer momento como ha declarado públicamente: "Antes no había un problema, había un árbitro. Y él pitaba lo que era y lo que no. Pero nosotros no nos quejamos de los árbitros, sino del sistema. Si hay un VAR, ¿por qué no se revisa?" sentencia tajante afirmando que "es un malestar de todo el mundo".

La Superliga: ¿utopía o realidad?

"¿La Superliga europea? Nadie me ha hablado de ello. No sé de dónde ha salido. No sé si estoy a favor o en contra, he leído lo mismo que vosotros. Si sabes algo me lo dices, yo encantado de escuchar" le dijo el presidente del Atlético de Madrid al presentador de El Larguero Manu Carreño, previo al enfrentamiento en el partido de ida de octavos de final de la UEFA Champions Leaguecontra el Chelsea de Thomas Tuchel enel estadio de Bucarest.