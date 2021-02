María Vicente: "Lo que pasó me sacó mucho de la prueba, no supe cómo gestionarlo"

La atleta española María Vicente charló con Manu Carreño sobre lo sucedido en la prueba de salto de longitud. La atleta firmó un salto limítrofe al 6'51 que otorgó el Campeonato de España, pero su huella fue eliminada antes de medirse.

La atleta explicó que lo sucedido le descentró en los siguientes saltos y que "no puso gestionar" lo que le pasó. "Lo que pasó me sacó mucho de la prueba. No supe cómo gestionarlo todo. Pero me dije "María, vuelve a empezar". En los tres últimos me noté mejor", explicó.

"He visto la repetición varias veces porque mi entrenador y yo lo solemos hacer para mejorar. Pero no le hemos dado más vueltas", comenzó a explicar. "Creo que fue uno de mis mejores saltos. Hubiese estado muy cerca de mi marca personal. A pesar de que puse una cara de 'podría haber estado mejor', fue muy buen salto", añadió.

"Salí del foso, vi que la jueza levantando la bandera blanca y ví que rastriaban el foso. Pensé que saldría el resultado, me acerqué a la jueza, me dijo que era válido y la jueza que tenía que medirlo puso una cara... y me dijo '¿ah, era válido?', relató. "Ahora me rio, poco puedo hacer. Pero en aquel momento fue un chasco. A otro chico le pasó lo mismo y estaba destrozado".

"Mi mejor marca es 6'55. Me dio la sensación de que la había mejorado. Sabía que era un buen salto. Luego cuando pasó eso, me bajó un poco. Yo no había visto nada parecido. Pero a raíz de esto me ha escrito gente que me ha dicho que le ha pasado lo mismo", explicó.

"La mayoría de juezas me dijeron que lo sentían mucho y el presidente de la federación habló con mi entrenador. Estoy agradecida por sus palabras, pero el salto está ahí", dijo.

La madre de María Vicente era jueza de atletismo. "Mi madre me dijo que no pasa nada, pero mi hermana me chivó que se enfadó. Pero lo veía más como madre, en lugar de que jueza", añadió.

"¿Pelear por una medalla? Lo daré todo si me clasifico"

Vicente explicó que su objetivo "Es luchar por la clasificación". "En dos semanas son los europeos. Estoy ahí a ver si me cogen, iré a luchar por todo. ¿Pelear por medalla? Ostras, yo lo voy a dar todo si me clasifico. Pero lo veo muy complicado. Lo veo más un objetivo para París 2024", concluyó.