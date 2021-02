Álvaro Negredo: "No me convence el VAR por cómo se está utilizando, para mucho el ritmo de los partidos"

Álvaro Negredo fue el gran protagonista de este lunes en el Sanedrín de los futbolistas que cada semana tiene lugar en 'El Larguero'. El máximo goleador del Cádiz charló con Manu Carreño, Álvaro Benito, Gustavo López, Raúl Ruiz y Kiko Narváez.



Un Barça al que se le puede hacer más daño que otros años. "Sí y no. Te puede llegar el día que tengan todo de cara y te metan la goleada de siempre o como nos ha pasado en los dos partidos que hemos sacado puntos por errores suyos o aciertos nuestros. Creo que más errores suyos gracias a nuestro trabajo".

Su llegada al Cádiz. "Cuando firmé por el Cádiz sabía que no iba a tener tanto contacto con el balón pero sí es cierto que yo me he adaptado al equipo, era la parte primordial, que me adaptase y tuviera las cosas claras. Este equipo me dio la oportunidad de volver a LaLiga y a mí me tocaba aportar el trabajo. Es verdad que hay días que te vas jodido porque igual no has ni rematado a puerta. Aquí no podemos permitirnos tener seis o siete jugadores top, pero los que estamos vamos a ir todos a lo mismo".

El entrenador que más jugo le ha sacado. "Unai Emery, siempre lo he dicho. Lo tuve en el Almería, debuté con el en Primera y lo tuve también en el Sevilla. Por la forma de trabajar, de vivir el fútbol, de afrontar cada partido de una forma distinta como él lo hace... yo eso lo he visto en muy pocos entrenadores. Para mí es el que más partido me sacó, empecé muy bien en Almería y luego tuve años muy buenos con él en el Sevilla".

La falta del público. "Se nota, se está notando en todos los equipos, muchos partidos se están perdiendo de local porque no tienes el respaldo de la afición. Nosotros lo estamos notando muchísimo, no notar ese ambiente es una putada".

El VAR. "¿Si nos han perjudicado? En el penalti de Granada creo que sí, mi mano en Anoeta es mano te lo tienes que comer, pero nos quejamos de que en Elche tuvimos una igual y no nos la pitaron. La mano de Koke contra el Atlético es un gesto no habitual y no lo pitaron... no sirve de nada quejarse, está el presi para quejarse, está el míster, nosotros tampoco podemos meternos en estos lios porque te meten partidos... mejor que no. No me convence el VAR por como se está utilizando, lo que se para el partido... paran mucho el ritmo del partido, están confundiendo mucho a los jugadores que están en el campo. Para mí no está ayudando en el sentido de la interpretación de lo que es el VAR".

TOP tres de defensores. "El más difícil fue Puyol, me pilló a mí muy joven y él era un avión. Muy parecido también Sergio Ramos, durante el partido va muy fuerte a todas y encima tiene mucha calidad, te amaga, te regatea y te da más coraje (risas). A Pepe le he tenido de compañero en el Besiktas, pero cuando estaba con Ramos en el Madrid... te costaba dormir la noche antes".