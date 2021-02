Pasaporte covid para el turismo

Israel tiene ya a un tercio de su población vacunada y, mientras avanza hacia la inmunización total, comienza a reabrir su actividad económica. Para hacerlo en condiciones seguras, ha instalado un ‘pasaporte verde’, que servirá a los ciudadanos que ya hayan recibido la vacuna, o aquellos que hayan pasado la enfermedad, para poder acceder a gimnasios, centros comerciales, teatros u hoteles. Además, Israel ha firmado acuerdos con Grecia y Chipre para el reconocimiento mutuo de la validez de este pasaporte sanitario -que tiene una validez de seis meses- y que los ciudadanos de estos países puedan viajar entre ellos sin necesidad de presentar una PCR negativa.

Una idea que ya se debate también en la Unión Europea y que aplauden, por ejemplo, desde Baleares. “Baleares se ha ofrecido para ser uno de los destinos de España donde se pueda probar el pasaporte de vacunación y, por tanto, poder ser uno de los primeros destinos en abrir con ese certificado de vacunación señalaba su conseller de Turismo hace unos días. “Lo importante es que esto está en la agenda del Gobierno, que es una prioridad, necesitamos recuperar la movilidad pero con seguridad y, por lo tanto, este instrumento está a disposición de los gobiernos y del conjunto del sector turístico para poder garantizar el reinicio de estos estos viajes seguros” ha señalado hoy la ministra del ramo, Reyes Maroto. De hecho, Girona se ha convertido en el primer territorio nacional en aplicar un pasaporte de este tipo, a nivel local, para poder acceder a eventos sociales a partir del próximo 28 de febrero.

"Ahora mismo ya hay una obligación de presentar una prueba PCR de 72 horas antes del vuelo, y aquí lo que se plantearía es una alternativa, no va a ser obligatorio, y la gente podrá elegir hacerse la prueba PCR y viajar como lo hace ahora, y yo creo que hay que enfocar adecuadamente lo que es la situación. No es muy distinto de lo que pasa con los pasaportes normales: nadie está obligado a sacarse un pasaporte, pero si no lo tienes no puedes viajar a muchos países" señala en Hora 25 de los Negocios Javier Gándara, Presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA).

Sin embargo, tras comenzar a estudiarse, esta medida reabre el debate, pues no todos están de acuerdo. Es el ejemplo de la OMS, cuyo Director Ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias, Michel Ryan, apuntaba hace unos días que no aconsejan “un pasaporte de vacunación como requisito previo para viajar. Y esto es porque, en primer lugar, las vacunas no están libremente disponibles, y puede restringir más que promover los viajes y, en segundo lugar, no tenemos datos ahora mismo sobre cómo la vacunación frena la transmisión.”

Manuel Butler, director ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo (OMT) reconoce en Hora 25 de los Negocios que esta iniciativa puede dividir el mundo en dos, pero explica que "ahora mismo, hay que tener en cuenta que la pandemia no ha afectado a todos por igual, la movilidad internacional se ha visto paralizada, eso es un hecho, y ha afectado a todos los países, y el tamaño del país, influye, es decir, en un país tan grande como Estados Unidos o China, tiene un efecto menor, porque su movilidad interna no se ha visto afectado en la misma manera, pero hay países muy pequeños donde sus ingresos dependen del exterior, y están estrangulados económicamente"