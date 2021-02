Debate sobre el material antidisturbios: ¿tienen los Mossos suficientes medios? ¿Qué pasa en Europa?

Hace hoy una semana comenzaban en Barcelona las noches de protestas con disturbios por el encarcelamiento de Pablo Hasél. Y hace también una semana que una joven de 19 años, que participaba en esas protestas, perdió un ojo por el impacto de un proyectil de los Mossos d'Esquadra. Este incidente, que está siendo investigado, ha trastocado las negociaciones entre los grupos independentistas para formar gobierno en Catalunya porque se han puesto sobre la mesa cambios en la Conselleria de Interior, concretamente, en el modelo de intervención policial para disolver protestas que derivan en violencia. Pero también ha reabierto el debate sobre el material que usan las fuerzas de seguridad en estas situaciones. Porque el historial de polémicas, especialmente en Cataluña, viene de lejos.

Lo que investigan los Mossos es si el impacto en el ojo de la manifestante lo provocó el disparo de una pelota FOAM, los proyectiles visco-elásticos que utiliza el cuerpo de antidisturbios de los Mossos d'Escuadra. A partir del caso Esther Quintana, el cuerpo policial utiliza más técnicas de disuasión. Por ejemplo agentes que hablen con los manifestantes y tratar de disolver las manifestaciones, también recoger información previa como por ejemplo calcular cuánta gente va a reunirse. Los Mossos utilizan un sistema de distancia porque no son suficientes agentes, esto es, el uso de material de disparo como las balas de FOAM y antes las pelotas de goma, aunque también tienen una suerte de gas pimienta y un cañón de agua de los años ochenta. No los utilizan porque, según dicen, produce una mala imagen del cuerpo.

Diferencias con el CNP

Los agentes de antidisturbios de la Policía Nacional utilizan especialmente las porras, que ahora son más lisas para minimizar los daños. Después, están las salvas: cartuchos sin proyectil que solo generan ruido e intentar disuadir a la masa de gente. Antes de las pelotas de goma están los botes de humo, que dificultan también las labores de los agentes. Para utilizar pelotas es necesario que reboten, no pueden ir directamente al cuerpo. Finalmente los gases lacrimógenos que solo se utilizan en ocasiones extremas.

El material antidisturbios de Europa

En Alemania solo dos estados utilizan pelotas de goma, el resto suele recurrir a material humífero. En Italia no utilizan proyectiles FOAM y lo que más se usa son gases y cañones de agua. En Francia sí utilizan lo más parecido a pelotas de goma, por supuesto no letal. En Reino Unido no se utilizan proyectiles, ni cañones de agua, si no que disuaden a través de cargas de caballería y a través de embolsamientos de los manifestantes.

Hablan los Mossos

Hablamos con Toni Castejón, representante del sindicato mayoritario de los Mossos en Cataluña.

Ha habido una mayor incidencia de desórdenes públicos en los últimos años. Por eso ha habido también más incidentes. Ahora hay polémica con esta chica de 19 años y se está investigando si fue el FOAM o no. Cuando nos quitaron las pelotas de goma utilizamos esto, que es lo único que tenemos para disuadir a distancia. Nosotros preferimos lo que nos den. Somos servidores y con ello trabajaremos. Pero necesitamos algo con lo que defendernos, sobre todo con la violencia de los últimos años en Cataluña. Lo que sí que es verdad es que ante los ataques, ataques directos a policías, la virulencia es máxima y necesitamos armas para trabajar. Eso es así y se tiene que asumir.

La policía no se va a bajar de la furgoneta si no reciben la orden. No tenemos todo lo suficiente para combatir los disturbios. Mossos está muy cojo para mantener distancia. Te montan una barricada, empiezan a quemar contenedores, saquear tiendas y esa distancia la tienes que recuperar. Tienes que avanzar. Si te están tirando de todo no puedes ir a cuerpo descubierto. El FOAM en ese caso no es tan efectivo. Necesitamos algo que nos dé la fuerza para poder llegar. Nosotros nunca tenemos la intención de hacer daño, pero también hay que asumir que si alguien tira piedras a la policía y esta se defiende eso siempre hace daño. Cosquillas no va a hacer. Otra cosa es que haya heridos graves, que se tiene que investigar. La policía es la representación de la sociedad ante altercados violentos. Durante una semana se nos ha machacado, se ha cogido una imagen y solo se ha hablado del modelo de orden público y la culpa solo era de la BRIMO.