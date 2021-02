A punto de terminar el 23-F en Hora 25 estamos recordando lo que hizo la SER aquella noche de nervios, aquella noche tan peligrosa para nuestra democracia. Con el Gobierno y el Congreso secuestrado por los golpistas, con la posibilidad de una vuelta a la dictadura la SER siguió informando como se podía, tratando de contar a los españoles lo que estaba pasando.

No era fácil porque era justamente la libertad lo que estaba en peligro. Pero ahí estaba la radio, ahí estaba esta radio. Hoy nos ha emocionado un documento del Partido Comunista de España, un texto que elaboró el comité ejecutivo del PCE el día 24 de febrero, todavía con la conmoción del golpe frustrado se invitaba a sus militantes a participar en las manifestaciones populares de repulsa que se iban a celebrar. En el texto se valora positivamente el papel desempeñado en aquella horas cruciales por el rey Juan Carlos, por la Junta de Jefes de Estado Mayor por los medios de comunicación y hace mención especial al papel de la Cadena SER. Así lo recoge esa declaración del comité ejecutivo del PCE.

Vamos a tener una noche emocionante porque lo que sonaba aquí, a estas horas aquel día daba la medida de lo que estaba en juego. 40 años después aquí seguimos y enseguida vamos a ocuparnos además de recordar de dónde venimos de los problemas del presente. Que no son pocos y complejos, pero son, por fortuna, bien diferentes. Ayer hablábamos aquí de la división que vive hoy la política española. No ha desaparecido, no, pero se ha vivido un momento casi de unidad en el Congreso. Vox ha intentado deslegitimar la lucha contra la violencia de género y toda la izquierda, toda, ha respondido leyendo los nombres de mujeres asesinadas por la violencia machista. Y toda la derecha, menos Vox, ha terminado en pie aplaudiendo a las víctimas cuyos nombres recitaban las diputadas de la izquierda.