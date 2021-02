Aplauso a su Majestad

La democracia, incluso la famosa plenitud democrática, consiste en que no hay personas ni discursos sagrados, por tanto no hay nada que no pueda no ser aplaudido. ¿Tiene razón Pablo Iglesias en no aplaudir el discurso del rey? Yo no sé si tiene razón, lo que tiene es derecho. Es un vicepresidente del Gobierno que representa a todos los españoles, entre ellos también a los que no aplaudirían el discurso del Rey. ¿No estamos acostumbrados? Ya nos acostumbraremos. Cuanto más complejo, interesante y largo es un discurso, más matizable. Si el rey dice abajo la muerte e Iglesias no aplaude, pues hay un problemita ahí. No es el caso. Aplaudir un discurso suele ser apoyarlo en su totalidad, pero no aplaudirlo no es hacer una enmienda a su totalidad. Es, más bien, ejercer algo tan fundamental como el derecho a la discrepancia o ni siquiera eso, sino el derecho a no ovacionar cuando no se quiere, a no ovacionar por inercia.