Del teletrabajo al "teleparto": los padres que tuvieron que ser atendidos por teléfono al dar a luz

De aquí a un tiempo, el Covid ha convertido las semanas en una repetición de días y días iguales, ha llevado la rutina al paroxismo, creando un círculo vicioso cuyo final parece invisible e inalcanzable ahora mismo. Como se suele decir, al final veremos la luz del túnel, pero de momento tendremos que seguir en la oscuridad unos meses más. Mientras tanto, no hay que olvidarse de los pequeños detalles, esas historias que nos demuestran que no todos los días son como el anterior y que, entre otras cosas, nos mantienen conectados con la realidad.

Hoy en 'La Ventana' hemos querido contar una de estas historias ; la de un parto por teléfono, llevado a cabo por Jackie Calleja, ginecólogo y director de la Clínica Bmum. Es la historia de una mujer embarazada que, ante la imposibilidad de acudir a la clínica por un adelanto del parto, se vio obligada a dar a luz en su casa. La única ayuda que pudieron recibir los padres fue la que les proporcionó el doctor Calleja por teléfono, que se encargó de asistir y aconsejar al padre, quien tuvo que hacer las labores de ginecólogo improvisado. El propio doctor nos ha contado que fue toda una sorpresa y que a los padres no les dio tiempo ni a llegar al coche . “Las circunstancias así lo requirieron y tuvimos que actuar sobre la marcha. Participé desde la distancia, intentando tranquilizar a la mujer y dándole mucha confianza en que podía hacerlo.”

El doctor ha elogiado la actuación de ambos, que se resolvió con un final feliz. “ El mérito es de los dos. La noticia es que hay una persona sin conocimiento médico que en una circunstancia tan excepcional es capaz de poder atender una emergencia, pero la mujer es una heroína por tener la seguridad y la confianza para llevar a cabo el proceso. Todo se resolvió sin ningún problema, algo que el doctor ha explicado que suele ser normal en este tipo de partos ya que “son tan sobrevenidos que es raro que existan complicaciones”.

A pesar del exitoso desenlace, el doctor ha explicado que lo preferible es siempre que se acuda a los hospitales, siempre que se pueda evitar dar a luz en casa.“ Yo me he posicionado en contra del parto en casa en España, sobre todo, por las condiciones que tenemos y el escenario en el que trabajamos. A día de hoy en nuestro país no se dan los requisitos para tener garantías de salud y de seguridad para la madre y para el niño”. Ha señalado que, en otros países, parir en casa es una opción en partos que se consideran de bajo riesgo, pero “en ocasiones no sabemos que parto es de bajo riesgo, y las complicaciones aparecen de forma súbita en minutos, con las potenciales repercusiones que pueden tener para un recién nacido y la madre”.

“Siempre abogamos por hacer del hospital un lugar apacible que se parezca a un hogar, pero con los garantías y la cobertura técnica para resolver eventuales complicaciones”.

“Lo bonito de esto es que tanto la mujer y el marido mantuvieron una situación de calma, sobre todo, viendo que la situación se precipitaba y al final todo salió bien". Por ultimo, ha dado unas pautas a seguir para aquellos que, por un casual, puedan verse en la misma situación en un momento dado. “Cuanto menos toquemos, mejor van las cosas. Todos tenemos de forma innata algo que nos genera la intuición de saber cómo responder en un momento de emergencia: favoreciendo, por ejemplo, la salida de los hombros del bebé,” y ha recordado que la respuesta correcta es siempre “buscar ayuda, y si no se produce, dejar que las cosas vayan ocurriendo con naturalidad".