El Fútbol Club Barcelona está buscando ante el Elche Club de Fútbol una victoria que les aupe de nuevo a la tercera posición de la tabla, así como a acercarse a Real Madrid y Atlético de Madrid de cara a perseguir el título de Liga.

No obstante, el nivel del cuadro de Ronald Koeman no es el que se esperaba de ellos: apenas han creado ocasiones y el Elche a la contra ha tenido dos ocasiones claras para poder adelantarse en el marcador.

El nivel del juego del equipo catalán ha desesperado a los comentaristas de 'Carrusel Deportivo', los cuales han dejado claro durante la retransmisión que este Barcelona debe mejorar mucho si quiere optar al título de Liga".

"Los últimos minutos del Barcelona son de vergüenza, de equipo de primera regional. Un pasotismo tremendo. La desidia de hoy me está pareciendo escandalosa", comentó Lluís Flaquer.

"A Messi lo están aburriendo. Si yo fuera él hacía que me dolía la pierna y me iba. No es que estén jugando andando, es que andan sin jugar: ni agresividad, ni ritmo, ni carácter, ni protestas... de las 100 cosas que hay que hacer en un partido de fútbol no hace nada el Barcelona. No he visto nunca una cosa como la de este partido", afirmó Luis Suárez Miramontes justo antes del descanso.