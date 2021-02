El entrenador del Atalanta, Gian Piero Gasperini, fue contudente sobre la roja directa de Freuler ante el Real Madrid en la primera parte. "Es un suicidio fubtolístico", afirmó al finalizar el partido.

"Esto es un suicido para el fútbol. Es así, la verdad... No digo más porque si no la UEFA me deja dos meses fuera. Pero esto, es un suicido para el fútbol", dijo el técnico italiano.

"Hace falta un poco más de conocimiento, porque no podemos tener árbitros que no han jugado al fútbol en su vida que no distinguen entre una falta y una disputa. Se habla de cómo de grande es el contacto pero se ve, se entiende. Si no comprende esto que se dedique a otro trabajo", añadió.

"Y si no, que pongan a árbitros que han jugado alguna vez al fútbol, porque que pase esto es imposible. No hace falta ser ingeniero de la NASA para entender esto", concluyó.

El centrocampista suizo Remo Freuler fue expulsado por una entrada sobre Mendy cuando el francés se acercaba al área. El árbitro alemán Tobias Stilier condenó la acción con la roja directa y avivó la polémica.

Toloi: "Para mí no era roja"

Rafael Toloi, defensa del Atalanta, también fue contundente sobre la decisión arbitral. "Hemos luchado hasta el final. Jugar contra el Madrid es difícil, con diez lo es aún más. La jugada de la roja para mí no es roja. Estaba (el defensa argentino, Cristian) Romero y el balón no iba hacia la portería. Con diez todo fue más difícil", dijo Romero al acabar el partido, en declaraciones a "Sky Sport".