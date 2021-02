Elia Galera ha dicho (por fin) lo que muchos pensamos

La actriz, en otra vida abogada, Elia Galera visita esta madrugada El Faro y charla con Mara Torres bajo el seudónimo de 'Flor de pita'. En los primeros minutos de esta conversación nos traslada con su voz a una de sus inmersiones buceando, ella que se cansó de ver el horizonte del mar y decidió ver qué había allí debajo. Entre el sonido de las burbujas y al abrazo del "mar de alquitrán" sufrió un susto mientras hacía submarinismo nocturno, aquel momento y su reacción determina un poco de lo que es ella. "Es como un hándicap mío, me salvo yo sola o morimos los dos, y siempre elijo la segunda", ha explicado.

Antes de que todos conociesen a Elia Galera en 'La mujer más fea del mundo' de Miguel Bardem, ejercía como abogada. Pero un día quiso probar suerte en la interpretación y de ahí no se ha movido. Entró en aquel casting sin considerarse actriz y empezando así un camino de cero. "Fue un inicio, aquello fue una oportunidad pero no era una garantía. No significaba llegar a un sitio, sino empezar el camino", explica. De allí estudió en Corazza y empezó su carrera.

Ahora acaba de terminar de rodar 'Pan de limón con semillas de amapola', la nueva película de Benito Zambrano. La actriz reconoce que fue un casting y un rodaje complicado a veces, pero muy satisfactorio, y está deseando que la gente pueda ver el resultado final. También podemos verla en 'El Cid' y en 'La Caza'.

Esta 'Flor de pita', que encuentra en esta planta un sentido literario y vital muy particular, porque florece una única vez y después muere, humaniza en esta conversación muchas de las cosas que hemos pensado en este año pandémico. Echa de menos las relaciones sociales y lo que las relaciones sociales nos permiten. Ironiza pidiendo la venta de "preservativos con PCR" y termina esta conversación reviviendo con Mara Torres los momentos de conciertos y festivales donde la mayor preocupación es la cola para coger pulsera. Suena 'Lucía' de Serrat para terminar, su canción, la letra que más la identifica para cerrar el viaje en este Faro.