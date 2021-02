El Atlético de Madrid tropezó en Champions ante el Chelsea (1-0), el Barça fue arrollado por el PSG, el Sevilla no pudo con el Dortmund y el Madrid espera al Atalanta. ¿Están los equipos españoles condenados en su andadura europea? El sanedrín de El Larguero lo analiza.

Un Madrid plagado de bajas se enfrenta al Atalanta

Antonio Romero: "En otro tipo de circunstancias no me preocuparía por el Madrid. Pero ahora en el intercambio de golpes, tiene menos golpes el Madrid que el Atalanta. El Real Madrid mañana, además de defender, va a tener que acertar más. Ahí está su punto débil esta temporada y desde que se fue Cristiano Ronaldo. No tienen muchos jugadores capaces de marcar goles".

Jesús Gallego: "El Madrid llega con pocas balas, el otro día fue Casemiro quien salvó los muebles ante el Valladolid y de milagro".

Javier Matallanas. "La baja de Ramos y la de Benzema son importantísimas, pero sufrir en las eliminatorias forma parte del ADN del Madrid. Pero en el centro del campo, cuando se juntan Modric y Kroos son imparables".

El nivel del fútbol español frente al resto de ligas

Miguel Martín Talavera: "Lo del fútbol español no es una racha, es una tendencia. Hemos perdido el paso. Hay ligas que se han llevado a los jugadores y que en la forma de jugar también nos han pasado por la derecha".

Antonio Romero: "Hay que comprender la situación de algunos equipos españoles. Por ejemplo,el Madrid: si el centro del campo es de Modric, Kroos y Casemiro, que ya tienen una edad, no se pueden sostener ante equipos que van a 100 km/h".

"Me niego a decir que en la liga española se juega mal al fútbol. Probablemente hay que mejorar el ritmo y existe un mayor nivel físico en la liga inglesa. Pero también hay más dinero y contra eso no se puede luchar".

Javier Matallanas: "Hay que reestructurar las cosas, pero también en el arbitraje. La forma de arbitrar influye. Tú ves un partido de la Premier y disfrutas más que con la liga española, eso es obvio. Pero no es sólo una cuestión física. Es una cuestión de todos: clubes, federación, arbitraje...

El planteamiento del Cholo ante el Chelsea

Miguel Martín Talavera: "Que el Cholo ha salido mal está claro. El planteamiento de hoy ha sido por las dudas que traen de los partidos de liga. Pero lo que no se puede decir es que lo quiere plantear así como dogma. En Anfield, el Atlético salió con jugadores defensivos y se comió al Liverpool".

Javier Matallanas: "Ver el planteamiento hoy del Cholo, con esa fila de seis, habla mal de lo que exportamos. Ver al líder de LaLiga con ese planteamiento amarrategui habla mal de lo que exportamos fuera de la liga española".

Antonio Romero: "Lo del Atlético de Madrid de hoy no ha sido una cuestión de plantilla. Ha sido un error del entrenador: ha jugado con los futbolistas contrarios al planteamiento que tenía en el terreno de juego. El Chelsea ha dominado por un planteamiento errático del Atlético".