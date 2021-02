El precio de las noticias

Después de su amenaza inicial de abandonar Australia, de que Facebook bloqueara en su plataforma el acceso no solo a las informaciones de los medios, sino también de organismos gubernamentales, tanto la compañía de Zuckerberg como Google claudican y empezarán a pagar a los editores por los contenidos que se publiquen en sus plataformas.

“Después de más discusiones, estamos satisfechos de que el gobierno australiano haya aceptado una serie de cambios y garantías que abordan nuestras preocupaciones principales sobre permitir acuerdos comerciales que reconozcan el valor que nuestra plataforma proporciona a los editores en relación con el valor que recibimos de ellos” informó la compañía, cuyas fuentes aseguran que ya invierten tanto en verificadores de noticias, como en apoyar al periodismo.

En el debate que se abre, los argumentos a favor de la regulación de estos pagos pasan por que las informaciones no son gratis y no son de Google o Facebook sino de los medios que las producen, que pueden decidir –vía algoritmo o vía promoción directa—qué medios enlazan, qué medios priorizan y qué medios promocionan y que compiten con los medios en una tarta publicitaria en la que ambos gigantes comercializan; los argumentos en contra se basan en la idea de que se está estableciendo una legislación ex profeso para Google y Facebook.

"No es la primera vez. Esto lo vivimos ya en Europa, y en España, en el 2014. Eso era la guerra del famoso AEDE, o tasa Google, o Google News, como se quiera llamar, y en Europa está resuelto, porque ha habido una directiva de copyright que ahora hay que trasponer a España y volver a plantearse el mismo debate, pero antes en Francia y en Alemania ya se había intentado obligar a las plataformas a pagar por las noticias, y entonces también Google dijo que era un acuerdo sensato, que dé tráfico y fluidez a las noticias, por estar en Google News, pero el que no esté de acuerdo, dejo de usar sus noticias" explica Borja Adsuara, experto en derecho, estrategia y comunicación digital en Hora 25 de los Negocios. "Creo que cuando Facebook dice que no quiere pagar, lo único que hace es que quienes quieran leer las noticias tengan que volver a hacerlo en los medios de comunicación" apunta.