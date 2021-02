El 8M, a Darias: "No manejamos cifras de otros años, pero sería una irresponsabilidad no estar en la calle"

Apenas quedan 12 días para el 8 de marzo y todavía no conocemos al detalle el tipo de actos que están previstos, pero desde la política ya se están lanzando advertencias sobre si es oportuno manifestarse. La última, la ministra de Sanidad, Carolina Darias que hoy ha sido muy clara: "No ha lugar". Darias ha apelado a a responsabilidad y al "sentido común" de la ciudadanía y de los dirigentes autonómicos —sobre todo en aquellas CCAA con una mayor ocupación de las camas UCI—, también ha explicado que, de cara a la Semana Santa y las semanas previas, el Consejo Interterritorial preparará un documento conjunto con las medidas recomendadas que se pueden implementar. Hablamos en 'Hora 25' con María Castillo portavoz de la comisión 8-M, la plataforma que ha organizado estos actos en los últimos años.

¿Cómo será el 8-M este año?

Creemos que la situación de las mujeres no ha cambiado. Los trabajos de cuidados y médicos han recaído sobre nosotras. El feminismo es esencial. Evidentemente no podemos ir a los formatos de movilización, debemos buscar nuevos formatos que garanticen la participación de todas.

Estamos en contacto constante con Delegación del Gobierno. Nos ha sorprendido bastante la declaración de esta mañana, igual que las de la ministra. Estamos buscando formas de movilización descentralizadas, creemos que es necesario salir a las calles, son un espacio público y político. Sigue siendo necesario reivindicarnos en ese espacio. Creemos que va a haber gente que no va a poder salir ese día. Estamos haciendo una campaña para reivindicar los balcones, balcones feministas y seguros para todas.

Desde ese formato con la presencia en las calles vamos a tener que cumplir con todas las medidas. En el centro de Madrid intentaremos hacer algún tipo de acto, pero cumpliendo con todas las medidas sociosanitarias. No manejamos movilizaciones como las de otros años. No manejamos cifras de otros años, sería una irresponsabilidad. Pero también sería una irresponsabilidad no salir a la calle. El 7 de marzo hay convocadas marchas por los barrios. Eso lo vamos a hacer en espacios más abiertos, esparcidos por toda la comunidad y garantizará mayor seguridad.

La situación de la mujer en la pandemia

Vamos a reivindicar la necesidad de acabar con la precariedad juvenil, unos ejes muy centrados en la situación actual. Creemos que cualquier Gobierno ahora se declara feminista, pero esto se prueba con hechos. Y no los está habiendo. El 8 de marzo del año pasado dejamos muy claro que las trabajadoras domésticas debían estar en el régimen de la Seguridad Social y no se ha cumplido. Se han quedado fuera de las medidas laborales y de pandemia. Con lo importante que han sido estas trabajadoras durante la pandemia. No se está introduciendo en el Código Penal los delitos sexuales, no se está abordando la brecha salarial. Cosas que serían fáciles de abordar, pero que no se está haciendo.

El debate sobre la ley Trans

Tenemos que ser responsables y coherentes. No vamos a dividirnos.