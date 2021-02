Concha Quirós

Una mujer que lleva sesenta años vendiendo libros necesita poca presentación. Una mujer a la que cuando ibas a Asturias era inevitable visitar tampoco necesita una gran presentación. Yo he visto morir muchas librerías, una de ellas la librería en la que aprendí a leer, Michelena en Pontevedra. No teníamos un duro y pasábamos la tarde leyendo solapas. Se suele decir que somos los que leemos, pero en realidad somos quienes somos gracias a los que nos dieron de leer. Hoy bastante impactado escribí que Conchita Quirós cuidaba a los libros, los editores y los autores. Y no dije, por darlo por hecho, que cuidaba a los lectores. Bueno no solo vivía para sus lectores sino que los fabricaba. Y en cada ciudad hay una Conchita que solo entiende su vida entre libros y entre lectores, viendo crecerlos como si viese crecer plantas; gente que era de una forma antes de los libros y luego es otra, mejor o peor, pero más informada y más sensibilizada. Y eso es lo que perdemos cuando se muere una persona así: que también se pueden morir los lectores que pudo hacer ella. Afortunadamente hay mucha y muy buena herencia detrás en la librería Cervantes de Oviedo.