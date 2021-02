Luis San Narciso: "El actor debe ir a las pruebas a dar todo"

Es la noche del 30 de Enero de 2005 y la actriz Mabel Rivera, aunque todavía no lo sabe, está a punto de ganar el Goya a la mejor Actriz de Reparto. Lo que va a pasar a continuación es que una emocionada Mabel Rivera le va a dedicar su Goya, entre otros, a un tal Luis San Narciso. Pero rebobinemos en el tiempo: Vayamos del discurso de agradecimiento de Mabel Rivera al rodaje de esa Película. Para entender la noche en la que Mabel Rivera gana el Goya, aun debemos ir más atrás. En concreto, del rodaje de la película al recuerdo del casting y lo que supuso para Mabel Rivera, nuestra actriz, conseguir ese papel: el de la cuñada de Ramón Sampedro en la película de Alejandro Amenábar, Mar adentro

Un casting que le dio un Goya, que le cambió la vida, y todo porque al principio alguien decidió apostar por ella. Esa persona se llama Luis San Narciso y es la mano que mece la cuna de muchas películas y series de este país. Alguien a quien adoran y con el que sueñan docenas y docenas de actores y actrices españoles.

"Nunca se me ocurrió que Amparo Baró hiciera pruebas para 7 vidas. En ese caso iba a ser un padre, pero por qué no adaptarse", cuenta Luis San Narciso, director de Casting de The Mediapro Studio

Para él, "el actor debe ir a las pruebas a dar todo" y recuerda que aunque en un cásting veas 8 o 9 actores muy buenos, sólo se puede quedar con uno. No obstante, "en la retina" quedan los otros siete.

Él llegó a Madrid desde Mieres en busca de ser actor, pero tras meses intentándolo, incluso quitándole un papel a Antonio Banderas, decidió dedicarse a seleccionar los elencos de actores y actrices. Aunque ya había directores de cásting, reconoce que él fue uno de los "pioneros" para poner en valor esta figura.

Además, San Narciso nos relata cómo es un cásting con él: "Te hago hacer una secuencia clave del proyecto. Es como una prueba teatral, con cámaras y donde yo doy pocos consejos". E indica que "cuando alguien le encanta", se le nota.

"Hay más actrices mejores", cuenta el director de cásting, en referencia a la calidad de actores y actrices en España y recuerda a Belén Rueda en Mar adentro, Carmen Machi en el teatro o la irrupción de Blanca Suárez.