Cuidado con la piedra

Es curioso cómo podrán pasar un millón de años, pero algunos refranes siguen teniendo la misma vigencia que el primer día. Ya sabemos que el hombre -y la mujer, el ser humano, para entendernos- es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra.

Y lo sabemos porque esa es una verdad como un templo, avalada por el peso de la historia. Pero es que no vale, no vale para nada, que vivamos en estos tiempos de modernidad tecnológica, inteligencia artificial y avances que parecen no tener límite, ya hemos llegado a marte, incluso… nada, la piedra sigue ahí, para que seamos tan zotes de descarrilar otra vez.

Me viene esto a la cabeza -y me gustaría equivocarme, ¿eh?- me viene a la cabeza porque creo que vamos directos a repetir los errores que ya se cometieron durante la pandemia, primero en verano y después en Navidad. O sea, tener demasiada prisa en aflojar las restricciones que han frenado la propagación del virus. Objetivo, nadie lo dice, pero es evidente: la Semana Santa, no hay duda.

No habrá procesiones, como no ha habido carnavales, no habrá grandes movidas, pero el mensaje, lo que se intuye es: a ver si salvamos algo. Que yo lo entiendo, ¿eh?, cómo no lo voy a entender, pero me pregunto si merece la pena. Quiero decir, estamos mucho mejor -o menos mal- que a comienzos de año, eso está claro. Pero esa música que llega desde casi todas partes de relajar las medidas ya, de abrir la mano, de dar aire... me temo que supone asumir otra vez un riesgo que, sinceramente, no sé si merece la pena.