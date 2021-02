'Dating Amber', una carta de amor a la liberación del colectivo LGTBI

La década de los 90 en Irlanda fue sinónimo de progreso: se aprobó la ley del divorcio y la homosexualidad fue despenalizada. Aún así, quedaba mucho camino por recorrer en su andadura hacia la modernidad. De hecho, sigue quedando mucho por hacer, ya sea en Irlanda o en cualquier parte del mundo. La homofobia sigue existiendo, pero, por suerte, ahora también existen películas como ‘Dating Amber’ que no solo ayudará a concienciar de una forma amena y divertida, sino que será referente para todos aquellos niños que se sientan como Eddie.

David Freyne escribe y dirige esta comedia dramática en la que un chico y una chica se hacen pasar por pareja para no tener que sufrir insultos en el instituto por su verdadera sexualidad. Lo que en un principio se perfila con tonos sumamente cómicos, poco a poco se va adentrando en una realidad que nos descubre a un Eddie incapaz de aceptarse a sí mismo, y una Amber cansada de fingir lo que no es. “Las cosas no han cambiado tanto. Creo que en el colegio sigue habiendo bullying a causa de la homofobia y sigue siendo difícil que la gente salga del armario a pesar de todo el progreso que ya se ha hecho. Me llamó mucho la atención cómo el cast se identificaba con la historia, porque son mucho más jóvenes que yo, lo que quiere decir que aún queda mucho camino por recorrer”, indicaba el director en una entrevista con El Cine en la SER. Unas palabras que secundaba uno de los protagonistas, Fionn O’Shea, el actor que da vida a Eddie: “La película está ambientada en 1995 y en ella vemos el uso de vocabulario homofóbico. Yo dejé el colegio en 2014 y seguía habiendo la misma homofobia y se seguía usando el mismo lenguaje homofóbico. Creo que la gente suele cometer el error de pensar que porque las cosas sean más fáciles que antes, son fáciles, y no lo son”.

A pesar de ser una historia más bien dedicada al colectivo LGTB, no es difícil identificarse con lo que cuenta ‘Dating Amber’. Al final, si buceamos en la trama, lo que aparece como base es la necesidad de aceptación. Sea de la forma que sea, bien por la orientación sexual o no, todos buscamos esa necesidad de ser aceptados por la sociedad y, en muchas ocasiones, hacemos lo que haga falta para que así sea. En el caso de Eddie, está decidido a formar parte del ejército como muestra de su “gran masculinidad" y, no solo eso, en cierto momento del film pasa de ser el que recibe bullying a ser el que hace bullying: “Conforme avanza la película, Eddie trata de forma terrible a la gente de su alrededor. Pero eso en gran parte viene dado por la homofobia que tiene interiorizada, y eso lo queríamos explorar en el film, cómo esa represión que siente le lleva a lugares tan oscuros. Al final creo que lo que se quiere decir con esto es que no hay ningún “chico malo” irremediable”, señalaba Fionn. En este sentido, el director irlandés se mostraba optimista con el futuro próximo: “Yo tengo esperanza en que cada vez sea más fácil sentirnos aceptados. En el caso de Irlanda, ahora es mucho más abierta que hace veinte años e incluso diría que es un buen lugar para la comunidad LGTB. Lo que me fascina es ver cómo ahora la gente joven tiene muchos menos prejuicios que los que tenían los jóvenes de antes. Al final creo que los niños aprenden de los adultos, y si éstos les enseñan a aceptar a todo el mundo tal y como son, no tendrán problema en hacerlo”.

En contraposición a ese Eddie reprimido y atemorizado, Freyne coloca a una joven con iniciativa y ganas de mostrarse al mundo tal y como es. Una Amber a la que da vida Lola Petticrew, quien, además de señalar las diferencias entre ambos personajes, asegura que el rodaje para ella fue muy especial: “Esta película ha tenido mucho que ver en el descubrimiento de mi propia sexualidad. A través de la filmación y todo lo que vino después, hablando con David y Fionn e interpretando a Amber, todo eso ha influido en ese descubrimiento”. En cuanto a esas diferencias notables entre ambos protagonistas, la actriz también hacía referencia a la importancia de la sociedad en esa represión sufrida por Eddie: “Con su padre en el ejército, creo que hay mucha masculinidad artificial que él siente que tiene que seguir. Pero no creo que sea solo cuestión de su familia, sino de la sociedad en general. Cuando estás rodeado del heteropatriarcado, creo que la mayoría intenta parecerse a eso de alguna manera. Amber simplemente es un poco más lista desde el principio, sabe que nunca le va a afectar eso y no está preocupada por hacer nada”.

David Freyne demuestra con ‘Dating Amber’ que se pueden contar historias LGTB desde el optimismo, no siempre con una necesidad de oscurecer la trama. Y aun con ese positivismo con el que narra esta relación de amistad tan peculiar, no le falta verdad ni momentos para hacernos derramar alguna que otra lágrima. El irlandés logra ese equilibrio perfecto con el que poder concienciar y hacer reflexionar con ciertos toques de comedia incluidos.