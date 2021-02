Un Real Madrid plagado de bajas se impuso al Atalanta (0-1) gracias a un gol de Mendy en los últimos minutos del partido. El Sanedrín de El Larguero analizó el partido de los de Zidane y sus opciones de sobrevivir a la eliminatoria.

Antonio Romero: "Un Madrid con mayor calidad en los últimos metros habría sentenciado la eliminatoria. Peor no hay que quitarle mérito por el equipo con el que ha venido. Con las bajas que tenía, cualquiera hubiera firmado este resultado".

Jesús Gallego: "El mal endémico del Madrid es la falta de gol. Y más con la falta de Benzema. Entiendo el cabreo de Gasperini porque la expulsión ha condicionado todo el partido para los italianos y el Madrid no lo ha sabido aprovechar. Si el Madrid hubiera dominado, el Atalanta hubiese dejado más espacios"

"Me gustaría destacar la labor de Casemiro. Es increíble lo que ha ordenado a sus compañeros, en la primera parte solo se escuchaba a él.

Julio Pulido: "Lo mejor es el resultado. Todo lo demás no me ha gustado. Viendo los equipos que se pueden clasificar a cuartos, ante este Madrid con carencias, ¿le da para pasar de cuartos?".

Jordi Martí: "El Atalanta tendrá que ir a buscar al Madrid y a la contra, el Madrid le crujirá. Creo que tiene un pie en cuartos".

"Hoy era un día para que Asensio generase desequilibrio"

Para el partido de vuelta, Zidane podría presentar un once totalmente distinto. El entrenador francés se enfrentó ante los de Gasperini con Mendy, Hugo Duro y Sergio Arribas.

Álvaro Benito: "El Real Madrid ha tenido estabilidad en el juego, no ha concedido ni contra once ni contra diez. Le ha costado de 3/4 de campo hacia adelante. Hoy era un día para que Asensio generase desequilibrio".

"A mí me ha parecido amarilla lo de Freuler. Para mí no es situación clara de gol, es una jugada de peligro. Aunque con el reglamento en la mano lo sostiene, no es una locura lo que ha hecho el árbitro".

"Al Madrid arriba le falta dinamita. En el PSG: Mbappé, Neymar, Di Maria... En el Bayern: Lewandowski, Sané, Gnabry... El fútbol no tiene lógica muchas veces, pero yo veo difícil llegar a ese nivel. Sobre todo por el ritmo. Especialmente el del Bayern. Te descuidas tres momentos, te ganan la espalda y te enchufan cuatro. Cuando se ponen en modo rodillo, veo difícil que lo aguanten los españoles".