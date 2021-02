Iturralde González analiza toda la polémica del Atalanta - Real Madrid

Iturralde González opinó en El Larguero sobra la expulsión de Freuler por la que el Atalanta disputó con uno menos casi todo el partido contra el Real Madrid y el resto de jugadas polémicas del partido.

La expulsión de Freuler

El defensor del Atalanta Freuler vio la tarjeta roja directa en el minuto 17 de partido cuando Mendy encaraba la portería rival. Para Iturralde González, "desde la televisión, muchísimas dudas, si saca amarilla, perfecto. En el campo, a ras de hierba, es roja. El VAR no puede entrar porque no es un error claro y manifiesto, hay muchísimas dudas".

El entrenador del Atalanta, Gasperini, criticó contundentemente la decisión del alemán Tobias Stieler. "No podemos tener árbitros que no han jugado al fútbol en su vida (...) Es un suicidio futbolístico", dijo.

Tras escuchar estas declaraciones, Iturralde González ha opinado: "Gasperini tiene que aprenderse por qué le ha expulsado. No le expulsa por la entrada como ha dicho él, le expulsa por la ocasión manifiesta de gol. Nosotros jugamos con ventaja porque nuestra perspectiva es mucho mayor que la que tiene el árbitro a ras de hierba. Desde el campo es totalmente sustentable esa tarjeta roja".

Plantillazo a Vinicius

Antes de la expulsión, el guardameta del Atalanta Gollini dio un plantillazo a Vinicius. Una jugada en la que no pitó falta, pero que para Iturralde podía haber sido hasta expulsión: "Para mí es mínimo amarilla, pero si le expulsa no pasa nada porque le deja la pierna en el muslo sabiendo que está el jugador del Real Madrid. Es de interpretación".

Casemiro se perderá la vuelta

Sobre la amarilla que privará al brasileño de jugar la vuelta contra el Atalanta, Iturralde ha dicho: "Es una faltita sin más, viene condicionado de la expulsión anterior, le pone la mano y el jugador del Atalanta hace el resto".

Sobre la acción en la que Casemiro cayó en el área y el árbitro le echó la bronca por tirarse, ha manifestado: "No veo ni pequeño empujón, veo que le pone la mano y Casemiro se tira. Si el árbitro no piensa que se tira sino que se desequilibra no va a decirle nada, pero se declara cuando va corriendo a echarse la bronca. No le tienes que echar la bronca, sino amonestarle".