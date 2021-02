"Ronaldo me llamó por que se enteró de que habíamos ido a celebrar la Liga"

Este miércoles 24 de febrero se estrenó en todo el mundo 'Galácticos', el documental de la ESPN que narra lo sucedido durante la época de los famosos fichajes de la primera etapa de Florentino Pérez en la presidencia blanca.

Joaquín Maroto, periodista del Diario AS y exdirector de comunicación del Real Madrid durante aquella etapa, estuvo este miércoles en 'El Larguero' contando anécdotas de aquella etapa en el cuadro blanco.

Cabe recordar que tras la consecución de aquella Liga, hubo mucho revuelo en el vestuario del Real Madrid porque Florentino había decidido relevar a Vicente del Bosque como entrenador del primer equipo madridista, algo en lo que no estaba de acuerdo el núcleo principal del vestuario.

Maroto contó lo sucedido en el Txistu tras ganar la Liga. "Los hubo que se marcharon del restaurante antes de que se llegase a un acuerdo para celebrar el título. Yo recuerdo tres jugadores en concreto: Ronaldo, que estaba en todas las salsas, Roberto Carlos, que le acompañó, y McManaman, por despistado porque no entendía muy bien el idioma".

Entonces Maroto contó que Ronaldo no se enteró de que finalmente se había decidido ir a la Comunidad y al Ayuntamiento para celebrar el título de Liga. "Al día siguiente me llamó Ronaldo, que estaba viendo por la tele que habíamos ido a la celebración. Se había ido de allí despistado porque no era muy amigo de los barullos y viendo la tele se enteró de que habíamos ido al Ayuntamiento. Y yo le dije que había sido por la mañana, que ya eran las ocho de la tarde".