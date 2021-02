Ayudas ¿directas? a las empresas

El Ejecutivo ha puesto cifras al anuncio que hace unas semanas hacía la vicepresidenta económica de Nadia Calviño, respecto a que el Gobierno estaba preparando un paquete de ayudas directas para apoyar a las empresas. Lo ha hecho Pedro Sánchez, al inicio de su comparecencia en la Cámara Baja “Me gustaría comunicarles una medida que vamos a adoptar en las próximas semanas y es que el Ejecutivo va a aprobar próximamente un paquete de 11.000 millones de euros para nuevas actuaciones para empresas, pymes y autónomos” ha anunciado el Presidente del Gobierno.

Una medida que aplauden las principales asociaciones de trabajadores por cuenta propia, pero a la que le falta, por el momento, concreción. “El anuncio realizado esta mañana por el presidente del Gobierno en el que se ponen en marcha 11.000 millones de euros de este plan de rescate, sobre todo para pequeñas empresas y trabajadores autónomos y autónomas en nuestro país es, sin duda, una muy buena noticia. Buena noticia para la economía y buena noticia sobre todo para las economías de millones de pequeñas actividades que están en una situación desesperada. Tenemos que decir también que lo que queremos es concreción, en las medidas, en las fórmulas que se van a poner en marcha” explica Eduardo Abad, Secretario General de UPTA, en Hora 25 de los Negocios. Una idea en la que coincide María José Landáburu, Secretaria General de UATAE, que asegura que saludan “las medidas que ha anunciado Pedro Sánchez en el sentido de que parece que pretenden dar impulso a los autónomos y a las autónomas que tanto lo necesitamos. Sin embargo, lo que nos preocupa es que seguimos sin oír la adopción de ayudas directas. Hay que tener en cuenta que muchos sectores de actividad todavía tienen que mantener gastos fijos”. Más optimistas se muestran desde ATA, cuyo presidente, Lorenzo Amor ha reseñado que “si uno divide 11.000 millones entre un millón de autónomos y pymes salen unos 11.000 euros. Pues le puedo decir que hoy por hoy, a muchos autónomos que no tienen trabajadores o tienen uno, si le llegarán cinco o seis mil euros, sería oxígeno en vena”.

Desde el sector de la hostelería, uno de los más afectados por las restricciones -cuyas quiebras aumentaron un 35% en 2020- también se felicitan por esta noticia. “Viene a confirmar lo que hemos reclamado reiteradamente: necesitamos ayudas directas, es verdad que no conocemos la letra pequeña, pero noticia muy positiva” asegura José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España. Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo, sin embargo, señala que son unas ayudas que son “bienvenidas” pero critica que son escasas y que “no se puntualiza dónde irán dirigidas y cuáles serán las ayudas directas”.

"Creo que van a ser otras fórmulas, creo que no van a ser ayudas directas como las entendemos, como las de las Comunidades Autónomas. Creo que el Gobierno central está lanzando un mensaje claro que eso es una línea en la que deben trabajar las Comunidades Autónomas y que este dinero adicional irá más bien en la dirección de reforzar la solvencia de las empresas y no ayudas directas sin contraprestación" explica Santiago Lago, Catedrático del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo en Hora 25 de los Negocios. "Sabíamos desde hace tiempo que este problema de insolvencias, de problemas en la estructura financiera de las empresas, en sus balances, iba a ocurrir. Hubo un problema de liquidez, y se aprobaron líneas ICO que fueron muy apropiadas para ello, pero como la pandemia se ha dilatado, el impacto económico también y aparecen estos problemas de solvencia que hay que afrontar. Aquí se están manejando dos soluciones, uno que iría en la línea de la quita a esos créditos y otra diferente que iría en reforzar la capitalización de las empresas a través de los créditos participativos. A mi la opción de la quita no me parece la más adecuada, básicamente porque genera un agravio comparativo" apunta Lago.