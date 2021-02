El primer truco de magia que 'resucitó' una oca frente al faraón Keops

Hace unos 4.500 años un remoto antepasado de Juan Tamariz dejó boquiabierto al faraón Keops devolviendo a la vida a una oca a la que previamente había decapitado frente a sus ojos. Nacía así el primer truco de magia que ha quedado documentado en el papiro egipcio Westcar, actualmente conservado en un Museo de Berlín y que relata la gesta del mago Djedi que, sin embargo, rechazó la petición del faraón de repetir el truco con un esclavo. El mago declinó argumentando que esa magia no estaba autorizada para seres humanos.

Desde entonces hasta ahora ha llovido mucho pero 'la magia ha seguido acompañando a la humanidad. Es más, cambiando el atrezzo y algunos elementos accesorios, ese mismo truco con palomas se sigue realizando en la actualidad por magos de todo el mundo, sin que haya cambiado mucho', nos ha contado en La Ventana el director de SER Historia, el historiador y mago aficionado Nacho Ares, que este viernes ofrecerá una conferencia en el Festival Internacional de Cine, que se celebra estos días en el Teatro Price de Madrid.

La fascinación de la magia por revertir las reglas naturales no siempre ha acabado bien para el mago. 'Hay una docena de magos que han muerto con el truco de la bala, consistente en atrapar al vuelo la munición. Le pasó por ejemplo en Londres en 1918 a un estadounidense que actuaba bajo el personaje del mago chino Chung Ling Soo. La bala le atravesó el pecho y murió en el escenario. Y es que este truco se ha practicado muchas veces no con armas de fogueo sino con munición real'. Claro que en el caso de Ling Soo, no estuvo tan claro que fuera un 'accidente profesional'. 'En su momento se abrió una investigación por si se trataba de un ajuste de cuentas', cuenta Ares.

Perturbador también resultó otro número de magia con final trágico: el del mago Washington Irving Bishop, experto en catalepsia, y cuya familia sostuvo que murió realmente por la autopsia no autorizada que se le practicó veinticuatro horas después de su supuesta muerte, cuando era capaz de permanecer varios días en trance. Los hechos no pudieron ser probados pero han quedado incorporados ya a la leyenda negra.

Otro de los trucos que desafían las leyes biológicas forma parte del imaginario colectivo de muchas generaciones: el o la ayudante atravesado con una sierra dentro de una caja y separada en dos mitades a ojos del público. 'Este truco acaba de cumplir cien años. Lo estrenó en diciembre de 1920 el inglés Peter Selbit, que lo hacía de una manera muy ingeniosa pero el caso es que hay mil maneras distintas de reproducir el mismo efecto. Ya decía el mago americano conocido como Dante que 'cortar por la mitad a alguien es lo más fácil del mundo, lo difícil es volver a juntar las dos partes y que vuelva a la vida entero'.

Pese al tiempo transcurrido y a que en la actualidad el público de un espectáculo de magia sabe que va 'a que lo engañen', lo fascinante - asegura Nacho Ares- es que la capacidad de disfrute y de asombro sigue siendo la misma. 'Es un contrato implícito entre el mago y el públido, uno sabe que es un truco pero no sabe cómo se hace. Yo, que me conozco los trucos, reconozco que me sigo emocionando cada vez que los veo'.

Y por eso el ser humano se sigue sorprendiendo con cosas parecidas 4.500 años después que el faraón Keops se quedara con la boca abierta ante el mago Djedi y su oca devuelta a la vida como por arte de magia.