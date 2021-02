Keita Baldé y los temporeros de Lleida: "No busco una guerra moral, solo busco ayudarles"

Coches caros, un lujoso ritmo de vida, o la fama son algunos de los conceptos con los que se asocia a los futbolistas. Y, aunque en muchos casos los estereotipos sean ciertos, el precio de la fama, en ocasiones, es bastante caro: sometidos siempre al escrutinio público, con una vida que se examina al detalle, muchos de ellos terminan por huir de todo aquello que se asemeje a una cámara. Pero el aislamiento no siempre es total y algunos futbolistas tratan, en la medida de los posible, de aportar a la sociedad, ya sea aprovechando el altavoz mediático que suponen sus palabras o sencillamente con sus recursos económicos. En España la lista de futbolistas comprometidos socialmente es larga: los jugadores del Athletic de Bilbao Iñaki Williams o Oscar de Marcos son algunos de los que han saltado a la fama, no solo por sus carreras en los terrenos de juego, sino por su compromiso social fuera de ellos.

Ahora en esa lista, se puede incluir el nombre de Keita Baldé, jugador de la Sampdoria y ex-canterano del Barcelona. En mayo de 2020, se hizo viral un encuentro online entre Paco León y Serigne Mamadou, un temporero de Lleida que denunciaba la lamentable situación en la que se encontraban él y sus compañeros mientras trabajaban ilegalmente en la campaña de recogida de la fruta, sin apenas recursos para comer y durmiendo en la calle. La escena se hizo viral y llego hasta el teléfono móvil de Keita Baldé, nacido en Arbucias -Girona- y de padres senegaleses. Conmovido, se ofreció a costear el alojamiento, la manutención, el desplazamiento y la ropa de estos 200 temporeros. “El vídeo me tocó mucho, sobre todo, porque era cerca de Barcelona ,donde he crecido y donde he hecho mi vida”.

En un principio, Baldé buscaba permanecer en el anonimato, tan solo quería ponerse a disposición de los temporeros para ofrecerles su ayuda, fuera de un primer plano, pero tuvo que salir a la luz para denunciar que la asociación que le ayudaba con las gestiones y que asiste a los temporeros allí, estaba teniendo problemas para encontrar alojamientos disponibles para albergarlos. “El problema básico era la estancia y la comida porque con el salario que reciben no podían hacer nada. Yo solo me puse a disposición de ellos para dar mi ayuda, no buscaba problemas con nadie ni hacer una guerra moral”, ha explicado el jugador en 'La Ventana'.

La historia de Keita forma parte del documental Hermanos, que se estrena este jueves en #Vamos y que ejemplifica que el deporte, a veces, puede ser más que un simple entretenimiento. "A veces a los futbolistas se nos mete en una burbuja porque tenemos un buen salario y parece que no podemos tener problemas o empatía con la gente” y ha reivindicado que el ser un privilegiado no “significa que no tengamos que ser solidarios y dar un buen ejemplo”.

La ayuda de Keita no fue algo puntual, no se trataba de salir en la foto y luego desaparecer para siempre. “Cuando pasó lo de Lleida los temporeros se fueron rumbo a otros sitios y les he estado ayudando. He seguido en contacto con Serigne y les he seguido ayudando y haciendo lo que he podido. En el caso de Lleida, el alcalde me contactó en su día y lo hicimos un poco in extremis." El futbolista ha dejado claro que no pretende desentenderse de los problemas de los temporeros y ha insistido en que está a disposición del alcalde de Lleida para lo que necesiten. "Si ellos quieren ponerse en contacto conmigo para encontrar una mejor solución este año, estoy disponible. Yo estaría muy contento y feliz de que por una vez se organice bien lo de los temporeros y puedan salir todos adelante”.