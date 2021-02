Pasión, sexo y celos en la vejez

Según Arturo Ripstein El diablo entre las piernas es una de sus películas más personales. En ella combina dos temas que pocas veces hemos visto asociados en el cine: la vejez y los celos. “Los celos son una pasión muy singular. Es una emoción muy profunda de los hombres y mujeres. Da tintes muy singulares a preguntas como ¿quién eres?; ¿quién soy yo; ¿qué relación tenemos?; ¿me perteneces? ¿estás lejos? Todo eso estimula los celos. Sin duda es un asunto de posesión y la posesión es deliciosa”, afirma el realizador mexicano.

El protagonista de la película no tiene nombre. Es un hombre viejo que vive con su mujer en una casa desvencijada. Todo es tedio y aburrimiento. Únicamente los celos alimentan la mente, la pasión y el corazón de ese cascarrabias. “Este es un personaje masculino que tiene la sangre en ebullición. Yo creo que la edad no morigera estas pasiones, sino que las rige, las determina, les da sentido y les da configuración. A mí me interesan mucho más los personajes que son apasionados como éste y que el tiempo no los cura”, afirma el director de títulos como La maldición de los hombres, Principio y fin o Profundo carmesí.

Silvia Pasquel, protagonista de El diablo entre las piernas / Wandafilms

El diablo entre las piernas esta rodada en blanco y negro, y en largas y pausadas secuencias con diálogos muy cuidados y mordaces. El guion es obra, como siempre, de su mujer, Paz Alicia Garciadiego. Una historia que rompe con lo políticamente correcto, que muestra sin complejos el sexo en la vejez y que utiliza un lenguaje directo y explícito. Y en la que vemos maltratos psicológicos por parte del marido a su mujer.

Una película protagonizada por Silvia Pasquel, Alejandro Suárez, Greta Cervantes y Patricia Reyes Spíndola que, según Ripstein, no tiene miedo a ofender. “La posibilidad de ofenderse es infinita. Y a eso hay que ponerle coto. Hay que morigerarlo. La libertad absoluta no existe porque si no, no hay opciones. La libertad debe tener algunos cercos y algunos determinantes, pero la libertad de la transgresión es lo primero por lo que debemos luchar”, dice Ripstein.

Patricia Reyes Spíndola y Alejandro Suárez en El diablo entre las piernas / Wandafilms

Con El diablo entre las piernas Arturo Ripstein ganó la biznaga de plata a la mejor dirección en el pasado Festival de cine español de Málaga. Una película en la que, en estos tiempos de epidemia, se habla también de infecciones y contagios. “Es una película profética”, se ríe el director mexicano desde su casa. “Es un encierro por contagio, pero un contagio más extraño porque que son los celos o cosas que pertenecen a ese ámbito, pero sigue siendo igual de terrible”.