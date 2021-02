Natalia de Molina: "Vivimos en una sociedad que aniquila los sueños"

Natalia de Molina nace en Linares (Jaén) pero se cría en Granada, entre varias hermanas y una madre que sale continuamente en esta conversación y que es El Faro de su vida. Crece grabándose continuamente con una cámara de vídeo de su madre, se recuerda siendo actriz y siendo directora. "Y mira dónde estamos ahora", añade de forma dulce. Esta 'Daga te busca', seudónimo que elige para el inicio de esta conversación, se emociona escuchando la BSO de 'El guardaespaldas', ese mítico tema 'I will always love you' de Whitney Houston, porque la retrotrae a esa infancia jugando a cantar con sus hermanas.

Cuando era muy pequeña era muy "expansiva" pero, un ambiente nocivo en el colegio, donde sufrió bullying, hizo que cambiase su carácter y la convirtió en una persona muy tímida. De ahí llegó al teatro, intentando solventar esos problemas de inseguridad. Allí se dio cuenta de algo que siempre había sabido: la interpretación era lo suyo. A su lado esa frase de su madre que siempre se repite: "La cabeza en las nubes y los pies en la tierra", ha explicado.

Cuenta en esta entrevista que antes de que David Trueba la cogiese para 'Vivir es fácil con los ojos cerrados', su salto a la fama que le valió un Goya a actriz revelación en 2014, había recibido muchos noes. "Cuando conseguí ese papel, que para mí fue lo mejor, un regalo, sentí que había valido la pena todas las veces que me habían rechazado, la vida me esperaba con esto y no lo cambiaría con nada", ha explicado. Además, comparte la actriz la anécdota del casting cuando los nervios incontrolables, al salir de la prueba, hicieron que se cayese por las escaleras. Llamó a su madre desconsolada pensando que no le darían el papel por sus nervios. Meses después recogió el Goya con la voz temblorosa y emocionada. Volvió a hacerlo en 2016 por 'Techo y comida'.