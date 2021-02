Toni Freixa: "Hay un acuerdo con dos jugadores diferenciales en ataque y con un defensor"

El candidato a la presidencia del Fútbol Club Barcelona, Toni Freixa, repasó su programa electoral este jueves en El Larguero con Manu Carreño a tan solo 10 días de que se celebren las elecciones.

¿Más opciones ahora que hace tres semana? "La respuesta a nuestras propuestas es muy buena. Estamos llegando bien".

El nivel del VAR en España. "En la reanudación de LaLiga tras el confinamiento y en lo que va de temporada, se podría sacar de cada jornada un escándalo. Y con un claro perjudicado: el Barça. No sé cuando llamó Florentino a Rubiales, pero en cualquier caso, lo que es evidente es que hay desigualdad y que el Barça tiene mala suerte con las decisiones arbitrales. Sin ir más lejos, Lenglet no toca al jugador del Cádiz en la última jornada. ¿Que no protestó? Sí, eso también me pone de mal humor".

Fichajes. "Hay un acuerdo con dos jugadores diferenciales en ataque y con un defensor. Hay una voluntad común. Cualquier jugador que quiere ganar el Balón de Oro sabe que solo lo va a ganar si viste la camiseta del Barcelona".

La comisión de 10 millones por el fichaje de Malcom. "Nosotros nunca pagaremos más de un 5% de comisión por un fichaje. En su momento se pagó 11,5 millones de euros a Mino Raiola por el fichaje de Ibrahimovic".