"Quien lo tenga será uno de los candidatos a ganar la Champions": Axel Torres señala al jugador diferencial

El duelo Mbappé - Haaland, y el futuro de ambos jugadores jóvenes dentro del mundo del fútbol, ocupan todos los debates de las últimas semanas. Sobre la renovación de Mbappé con el PSG, en El Larguero de la Cadena SER, Julio Pulido quiso recordar que "el mensaje del PSG es claro: quieren confirmar algo para que, si no, fichar. Su contestación no se dilatará mucho". Hasta que la decisión final del club parisino se sepa, Jordi Martí señaló que sin duda "el interés prioritario es renovar a Mbappé", ante lo cual, quiso recalcar que "si esto es así, a nivel salarial no se puede encajar el fichaje de Messi".

Ante la idea de la posibilidad de ver a Messi en el club parisino, Antón Meana reconoció que "tener a Messi en París le daría otra dimensión al club", pero no quiso dejar pasar que es cierto, según él, que "Mbappé te puede dar muchos años de optar a la Champions".

Axel Torres informó en El Larguero sobre la situación del fútbol internacional, y aseguró que "quien tenga a Mbappé será uno de los candidatos a ganar la Champions". Palabras contundentes que reafirmó argumentado que el francés "será uno de esos jugadores diferenciales. Lo que está claro es que si lo ya lo tienes, partes con ventaja".

En relación con el futuro del noruego, Axel Torres consideró que "la operación de Haaland parece más sencilla que la de Mbappé" porque "el Dortmund sabe que tiene la sartén por el mango este verano, igual el que viene no".

¿Vuelta a los estadios a final de temporada?

La vacunación contra el Covid-19 continúa en marcha y el mundo del deporte abre sus puertas para ello. El Estadio Wanda Metropolitano se ha estrenado este jueves como centro de vacunación masiva en la Comunidad de Madrid. Javier Cazorla, bombero, que ha sido vacunado en el Wanda ha contado su experiencia en El Larguero de la Cadena SER y Juan Carlos García, coordinador del SUMMA, ha asegurado que "el Wanda va a tener una labor importantísima".

Jordi Martí señaló que realmente "el problema es la movilidad para limitar el contagio al máximo". Idea que apoyó Julio Pulido, quién aseguro que no ve bien "que vuelvan los aficionados solo para tres partidos a los estadios. Llevamos casi un año sin público, por unos meses más, no pasa nada".

Preocupación más que compartida por Santi Giménez, quien insistió en que "el problema no es tanto 5.000 personas en un estadio de 100.000, el problema es el trasporte hasta llegar al estadio, las aglomeraciones...". En relación con los aforos, Sique Rodríguez, por su parte, quiso apuntar que "si no ha habido público en los estadios ha sido porque no se ha querido. Con medidas, aforos reducidos... pero se podría".

Antón Meana, en vista a los últimos anuncios de las autoridades, aseguró que ahora "es la primera vez que veo al Gobierno con ganas de abrir la ventana", eso sí "con mucha prudencia y precaución, sin decir fechas" por el momento.

Elecciones FC Barcelona

El próximo día 7 de marzo son las elecciones del FC Barcelona y Toni Freixa, candidato a la presidencia, ha atendido a El Larguero, donde ha sido preguntado por importantes cuestiones en El Sanedrín. Sobre la posibilidad de alargar las fechas de los comicios, Freixa respondió sin duda que para él es algo que "no supone un sacrificio, pero el club necesita una presidencia".

A poco más de una semana de la fecha señalada, Freixa siente que "la respuesta a nuestras propuestas es muy buena. Estamos llegando bien". Buenas sensaciones que se presentan que "esta campaña es un buen ejemplo de cómo gestionaría cada candidato el club. Nosotros estamos consiguiendo el máximo rendimiento con máxima austeridad".

Polémicos carteles del candidato a la presidencia, entre los cuales está el de "VARentino". Freixa explicó en El Larguero, que "las agencias de comunicación tratan de llamar la atención, no tienen que ser mis palabras. Pero sí digo que el VAR cambia... De cada jornada podemos sacar, como mínimo, un escándalo con el VAR. Además, con un claro perjudicado: el Barça".

Dejando ver lo que está por venir en el futuro próximo del FC Barcelona, Toni Freixa confesó en El Larguero que "hay un acuerdo con dos jugadores diferenciales en ataque y con un defensor". Nuevos miembros de la plantilla azulgrana que serán potencialmente ganadores de uno de los grandes premios individuales del mundo del fútbol, ya que como el propio Freixa indicó: "Cualquier jugador que quiera ganar el Balón de Oro sabe que solo lo va a ganar si viste la camiseta del Barça".