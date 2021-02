Ruiz Jarabo, exdirector de Hacienda, sobre el rey emérito: "Que regularice todo por deber ético"

El rey emérito Juan Carlos I ha realizado una segunda regularización fiscal por rentas no declaradas por valor de más de ocho millones de euros por las que ha pagado más de cuatro millones de euros a la Agencia Tributaria. Esta es la segunda regularización del emérito, que reside en Emiratos Árabes Unidos desde el mes de agosto. El pasado 9 de diciembre Juan Carlos de Borbón ya pagó al fisco 678.393 euros por una deuda tributaria de 2016 a 2018, cuando no gozaba de inviolabilidad.

El abogado de Juan Carlos I ha confirmado la regularización fiscal de 4,4 millones "sin requerimiento previo". Según ha podido saber la Cadena SER, se trata de dinero prestado, no son donaciones, por parte de un grupo de empresarios y amigos españoles del rey emérito que han ido contribuyendo, en función de su capacidad económica, a facilitar estos préstamos hasta alcanzar la cantidad de 4.395.901,96 euros.

El exdirector de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz-Jarabo, ha explicado el funcionamiento de Hacienda y la Fiscalía sobre la actuación de delitos fiscales, en 'Hora 14'. También ha señalado los consejos que daría al emérito sobre la regularización de sus impuestos.

¿La actuación que sigue la Agencia Tributaria con el rey es la que tiene con el resto de ciudadanos?

La actuación de la Agencia Tributaria con el rey emérito y con cualquier ciudadano tiene que ser discreta y reservada por ley, con lol cual desconocemos lo que se ha hecho en un caso y en otro. Pero ante las críticas que estoy escuchando en algún caso en cuanto a la agencia tributaria yo quiero hacer dos reflexiones. Una, no le ha prescrito ningún ejercicio de los que afectaban a la posible defraudación del rey. El primer ejercicio donde no había inviolabilidad era de 2015 y en 2015 si hablamos de delito fiscal, no prescribe hasta junio de 2021 y por lo tanto, la Agencia Tributara no ha dejado que prescriba ningún ejercicio. Y en segundo lugar, el objetivo de la Agencia y el fin para que el existe es para que se paguen los impuestos por parte de los contribuyentes en su momento o después. La existencia de la condena por delito fiscal no es solo un medio, es el medio intimidatorio para que se cumpla el objetivo que es que se paguen los impuestos. Yo creo que las críticas a la Agencia Tributaria son infundadas. La crítica debe dirigirse a quien no cumplió con sus obligaciones y además cometiendo varios delitos fiscales como ha reconocido él mismo con esa regularización y ese es el objeto de la crítica. A la Agencia Tributaria no se le puede achacar ni que haya dejado algún ejercicio que prescribiera, ni que no se pagaran los impuestos.

El hecho de que, según su abogado, esto sea un préstamo de amigos, empresarios y personas de confianza del rey Juan Carlos, ¿quiere decir que la Agencia Tributaria tiene que dar por buena esa versión y puede investigar a partir de aquí el origen de ese dinero?

A partir de ahí, la Agencia Tributaria tiene la obligación y el deber y seguro que lo va a hacer. Investigar no solamente el origen de esos 4 millones como consecuencia del préstamo de los amigos, si no, si la regulación presentada se ajusta a la realidad y a la veracidad. Porque de no ser así, el efecto de exonerar al declarante, al rey emérito de las sanciones vinculadas al delito fiscal no se conseguirían. El delito fiscal se puede sancionar hasta por seis meses el importe de lo impagado y la sanción que podrá recaer sobre el declarante, de no ser correcta, la regularización podría ser tremenda, de hasta 24 millones de euros. Y para ver si procede o no procede considerar válida esta declaración, la investigación le corresponde a la Agencia Tributaria. Teniendo en cuenta que esta regularización interrumpe el periodo de prescripción que empieza a contarse de nuevo el periodo de cinco años, para que la Agencia Tributaria pueda investigar si esa regularización es correcta.

La primera regularización no fue completa y la ley exige que sea completa y veraz.

Hay que hacer un matiz. Como son impuestos diferentes, la primera fue por el impuesto de Donaciones y la segunda sobre el impuesto de las Personas Físicas, puede ser independiente cada una de ellas, veraz e inveraz, completa e incompleta, etc. Si todas las donaciones que recibió fueron declaradas eso afectaría a la regularización de hace dos meses, ahora todos sus impuestos sobre la renta han sido incluidos en esta declaración más reciente y esa afectaría a la veracidad de esta regularización.

Y en ese cruce de reproches entre la Fiscalía y Hacienda, ¿Hacienda podría hacer algo más o es la Fiscalía la que tiene que tomar la iniciativa?

Son caminos diferentes que a veces ellos mismos los convergen. La Agencia Tributaria puede tener la iniciativa de iniciar comprobaciones tributarias y después presentar una denuncia o puede de entrada presentar una denuncia por presunto delito fiscal y que la Fiscalía tome el camino. Ambos podría hacerlo, pero nada se ha perdido porque ninguno de los dos lo hayan hecho. Nada se ha perdido, es decir, si la declaración es correcta porque finalmente se habría pagado, todo lo que no se habría pagado en su día. Y si es incorrecta porque se inicia un nuevo periodo de cinco años para poder comprobar e investigar en profundidad. No creo que proceda la crítica a la Agencia Tributaria ni a la Fiscalía, ni que entre ellas se acusen de nada. Es importante: si la regularización es correcta no se ha perdido ni un euro de lo que tendría que haber pagado en ese momento y si es incorrecta, se abre un periodo para que investiguen.

Si el rey Juan Carlos le pidiera consejo, ¿qué le recomendaría?

Si no ha regularizado todo que lo regularice porque será más tranquilo su futuro para él, y por el deber ético que tenemos los contribuyentes, pero él especialmente. Si con las dos regularizaciones no ha cumplido, haga usted una nueva regularización hasta el último céntimo que recibió, por seguridad y por un deber de ética para todos.