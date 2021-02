La polémica del día

Comencemos con una confesión. Veo todos los días Pasapalabra y ayer fui uno de los siete millones de espectadores que vivimos el momento en el que Pablo Díaz con su camiseta iba a llevarse, presuntamente, el bote millonario. Pero no fue así. Y entonces me sentí, con la a, abochornado; con la b, bobalicón; con la c, cabreado; con la d, defraudado; con la e, estafado; con la f, frustrado y con la g, un poco gilipollas, para qué engañarnos.

Y el problema es mío. Porque nunca con su cebo el programa nos anunció que Pablo se llevaría el bote, pero me fie de que sus responsables nunca nos tratarían como a espectadores de La isla de las tentaciones. ¡Qué necesidad tienen! Creo que quienes lo seguimos mantenemos una férrea fidelidad y somos tal ejercito que proporcionamos cada tarde grandes datos de audiencia a la cadena sin necesidad de trucos baratos. En fin, tampoco pasa nada… Enhorabuena por el récord a quien corresponda. Por mi parte, el enfado pasará y seguiré leal a un extraordinario concurso. Y pido al programa que también sea leal con nosotros, como su gran presentador y mejor persona, Roberto.