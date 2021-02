Astún, una valiente que aguanta la temporada

En una temporada rara como la actual la estación aragonesa de Astún está siendo la excepción, la extraña y aplaudida excepción. "La estación en cuanto a condiciones está muy bien y esta temporada ha sido muy uniforme en el estado de la estación: estamos con una media de unos 30 km toda la temporada", nos dice Andrés Pita, director de la estación. Aragón está flexibilizando las medidas, las normas y la estación está siendo una gran beneficiada. " Nos ha venido un pequeño empujón en los últimos días gracias a la Semana Santa de los colegios de Aragón", dice Pita. En una temporada como ésta las cosas pueden variar de un día para otro pero Astún se mantiene en su idea de acabar la temporada el lunes de Pascua como estaba previsto.

Desde que abriera la estación ha visto reducido su aforo y aunque aún quedan jornadas de nieve Andrés Pita tiene claro que: "no hemos llegado a la cifra de esquiadores que hubiéramos hecho en un mes y llevamos más de dos. No se trata sólo de la cifra final sino de dar el mejor servicio posible a los esquiadores que tengamos.Llevamos un escaso 15% de lo que hubiera sido lo lógica en un año normal pero por el contrario hay quien ha descubierto la estación este año, gente de Huesca que no había esquiado nunca aquí . Y además tenemos buenas perspectivas de cara al final de temporada que nos podía salvar la temporada.

Astún y Sierra Nevada han sido las dos únicas estaciones que este año se han atrevido a abrir. "Lo que tenemos claro es que si nosotros no nos creemos que la práctica del esquí es una práctica que no tiene riesgo flaco favor nos hacemos. Y nosotros nos lo hemos creído. Somos el motor de la zona donde nos ubicamos y tenemos una responsabilidad con el territorio. Luego no podemos pedir que la gente nos apoye si nosotros no respondemos a las expectativas del cliente.", sentencia el director de Astún Andrés Pita.