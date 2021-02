Carrusel Confidential: La previsión para la entrada del público a los estadios españoles

Hay que ir con pies de plomo a la hora de manejar la entrada del público a los estadios porque va de la mano de la evolución de la pandemia, pero hace 5 días escuchábamos a Boris Johnson anunciar que el fin de semana del 15 de mayo volverá el público a los estadios en Inglaterra. Desde Francia la ministra de deportes ha asegurado que la intención es que el público vuelva a los estadios entre 3 o 4 semanas. Ahora mismo, en España la previsión es que el público vuelva aún antes.

La idea de la RFEF: finales de abril

No es todavía una decisión oficial, se trata de una información sensible porque todo depende de posibles cuartas olas y del ritmo de vacunación. Lo que hoy te cuenta Carrusel Confidential es lo que se les cuenta a los equipos cuando preguntan en sus reuniones con la Liga y con la Federación, y lo último que se les ha comentado, repetimos de manera informal y como una previsión pendiente de validarse por parte de las autoridades, es que la idea es que a finales de abril ya pueda haber público en los estadios de Primera y Segunda División si la vacunación sigue en aumento y los datos bajando. Recordemos que a esta hora la RFEF no ha descartado aún público en las finales de Copa, que serán 3 y 17 de abril.

Evidentemente se habla de un porcentaje limitado, nada que ver con la antigua normalidad, y con vistas a que sirva de prueba para el inicio de la próxima temporada, pero las cuentas son esas. Suponiendo que este plan pudiera ver la luz, estaríamos hablando de que podrían llegar a ser hasta 8 jornadas de Liga con público, 4 partidos como local para cada equipo.

Dos versiones oficiales: Un club de LaLIga, en contacto con La SER, explica que hasta que no lo vea, no se lo creerá. Dice literalmente: “Todo, hasta lo que os dijo Vizcaino en Radio Sevilla, son todavía especulaciones de los que mandan”. Por su parte, el CSD recalca que es pronto para poner una fecha fija y piden prudencia, aunque como os contamos ya hay previsiones entre clubes y son bastante optimistas.