Del 'streaming' al papel: la segunda vida de los libros hechos serie

Gambito de Dama, El tiempo entre costuras, Unorthodox o Valeria. Son series de éxito en sus respectivas plataformas, pero antes fueron novelas. Aunque el proceso para llegar a las pantallas no ha sido el mismo. "Cada libro es un mundo" es algo que repiten los diferentes editores preguntados sobre cómo es el proceso de transformar una novela en un producto audiovisual.

La manera más habitual, comenta Gonzalo Albert, director literario de Suma de Letras, es que un libro haga buenos números y una productora o plataforma se interese por adaptar la novela y haga una serie o una película de esa novela. "Es difícil que hagan un proyecto de un libro con el que no ha ocurrido nada", añade. Es el caso de las novelas de la saga En los zapatos de Valeria de Elísabet Benavent y que él edita. "Tenía unas ventas altísimas y por eso se decidió hacer la serie", comenta. Sobre si el hecho de hacer la serie ha aumentado el número de libros vendidos de esa saga no se moja: "es difícil de decir. Año a año Elísabet ha duplicado las cifras de ventas, así que no sé qué impacto puede haber tenido la serie o si simplemente ha sido su crecimiento natural".

Sí que es capaz de poner cifras Belén López, directora editorial de Planeta y responsable de la publicación de El tiempo entre costuras a lo que supuso la adaptación de esta novela de María Dueñas. "Cuando se publicó en 2009 llegamos a vender hasta un millón de ejemplares. Visto esto te piensas que todo el mundo que quería leer la novela ya lo hizo, pero cuando salió la serie -en 2013- lanzamos una nueva edición y llegamos a vender 200.000 libros más", comenta orgullosa.

Y especialmente llamativo es el caso de una las series más vistas en Netflix: Gambito de Dama. "El libro se publicó en los ochenta, y estaba a punto de ser descatalogado. Pero Netflix decidió convertirlo en una serie y como sabíamos que tendría éxito -porque el libro es una joyita- decidimos lanzar una nueva edición. Desde que salió la serie ha venido mucha gente a buscar este libro. Ya vamos por la tercera edición", comenta María Fasce, directora literaria de Alfaguara, sello que ha publicado la novela. Al revés ocurrió con Unorthodox. El libro ya existía pero no se había publicado en español. "Cuando vi que se iba a hacer una serie, corrí en busca del libro para poderlo publicar en español a la vez que se estrenaba la serie. Resultó ser una buena jugada", explica Fasce. Para esta editora, la clave está en que si la historia es buena, "los lectores querrán profundizar en ella e irán al libro una vez terminen la serie".

Para Emilio Sánchez, responsable de contenidos de Atresplayer -la plataforma de series de Antena 3- "lo principal es que haya una buena historia". Si es así, encontrará la manera de llegar al público, sea en forma de serie, película o novela.