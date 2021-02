Es difícil resistirse a perder una gran oportunidad. Qué menos que echarlo todo por la borda cuando parece al alcance de la mano. Es como si a nadie le gustase perder la oportunidad de perder una oportunidad. A veces parece que no esté en tus manos hacerlo bien en el momento preciso: solo hacerlo mal. Las oportunidades perdidas son el gran tema de millones de canciones, libros, películas, conversaciones. Sin ellas, no tendríamos otras muchas cosas. Cada vez que resoplas o chasqueas la lengua, cada vez que das una patada a una puerta o un mueble, detrás hay una oportunidad perdida casi siempre. ¡Cómo vamos a hacer las cosas bien! Si alguien nos arrebatara los sueños para siempre acabaríamos saltando por las ventanas; pero si nos quitaran la oportunidad perdida de alcanzar esos sueños, no seguiríamos soñando. Y eso es peor. Piensa en todo lo que te gustaría que fuese bien, y no va. ¿A que son millones de cosas? Es la esencia de la vida, lo único seguro a lo que agarrarse. Eso sí, qué bonitas son los oportunidades ganadas. Yo siempre las recomiendo. Incluso al Gobierno.