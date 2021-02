El Atlético de Madrid ganó por 0-2 al Villarreal en un duelo fundamental para el equipo rojiblanco de cara a la clasificación de LaLiga. El equipo de Simeone venía de no ganar en tres de sus últimos cuatro compromisos ligueros y necesitaban los tres puntos para encarar el derbi ante el Real Madrid con más confianza.

Sin embargo, el gesto y las palabras de Joao Félix tras anotar el segundo gol del partido acapararon la mayor parte de los análisis tras el duelo de La Cerámica. El joven futbolista mandó callar a alguien y todo hace indicar que el gesto iba dirigido al banquillo.

🎙️ @Simeone, sobre Joao Félix:



➡️ "Me encanta el jugador rebelde y que tiene orgullo"



➡️ "¿Cuánto hacía que Joao no metía un gol?"



➡️ "Me imagino que el gol le despertó algo importante"



De hecho, al ser preguntado por ello, Simeone prácticamente lo dio por hecho. "Me encanta el jugador rebelde, el jugador que tiene orgullo, el jugador que quiere reaccionar a situaciones... ¿cuánto hacía que por ahí Joao no hacía un gol? Si no me equivoco por lo menos un tiempito, no recuerdo ahora cuanto".

De todo ello hablaron ampliamente durante la primera parte del último tramo de 'Carrusel Deportivo' este domingo.

Antonio Romero: "No te quepa ninguna duda que lo que ha dicho Simeone en rueda de prensa es un recadito a Joao Félix"

Miguel Martín Talavera: "Si le tiene que poner, le va a poner, pero Simeone se queda más con que el jugador no tiene compromiso, que cuando sale desde el banquillo no cambia un partido y que tiene mala actitud. Yo creo que más que mala actitud no sale con la energía que tendría que salir cuando sale desde el banquillo, aporta casi siempre cero".

Julio Pulido: "No me creo a Simeone, creo que le va a pasar factura a Joao Félix sin ninguna duda. Esto no va a acabar aquí. No hay nada que le moleste más a Simeone que este tipo de situaciones".

Jordi Martí: "Es un poco lamentable esta escaramuza pública. Le manda callar al entrenador y el otro dice que si el tiempito que llevaba sin marcar, es lamentable que se haga público su enfrentamiento".