Los olvidos de Aznar

Aznar se admira tanto que anoche le dijo a Évole en La Sexta que, desde marzo de 2004, no ha habido un solo día en que no le hayan pedido que vuelva. Arrasando a los continuadores que ha tenido en su partido, rechaza también que la corrupción que atravesó su mandato tuviera que ver con él. Y hasta se olvidó de las identidades de los corruptos que fueron a la boda más sonada de su mandato, la de su hija. Hubo una omisión que concierne a los que trabajamos en Prisa: su persecución del presidente del grupo, Jesús Polanco, al que quiso encarcelar con su equipo directivo. A Aznar no le gustaba que le contradijeran.