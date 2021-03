Debate sobre la vivienda en España: ¿se acaban los problemas regulando el precio de los alquileres?

En los últimos días se discute uno de los temas que sin duda marcará la relación del gobierno de coalición por su trascendencia simbólica y de contenido. No es otra cosa que la regulación de la vivienda, entendida como derecho y como bien de mercado, tal y como aseguró el ministro de Fomento José Luis Ábalos. La regulación del precio de los alquileres, una de las múltiples aristas de la futura ley de Vivienda, es el tema que más conflicto está generando en el seno del Gobierno. En este tramo de 'Hora 25' hablamos sobre la regulación del precio de la vivienda y su efectividad.

En España, son casi 3.400.000 hogares, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. En cada uno de esos hogares, viven -de media- más de dos personas. Por eso, se estima que hay alrededor de casi ocho millones y medio de inquilinos cuyo techo depende de la renta de alquiler que pagan. El pacto de gobierno entre Unidas Podemos y PSOE acordaba regular" la contención de las rentas del alquiler", pero ahora no se ponen de acuerdo en cómo hacerlo.

Precios máximos

"Regular los alquileres no es una solución mágica, pero a corto plazo necesaria. Porque hay muchas familias que sufren un chantaje: o me pagas 500 euros más o te marchas. Allá donde se han regulado los alquileres, los desahucios han disminuido", señala Jaime Palomera, investigador experto en vivienda de la Universidad Autónoma de Barcelona y portavoz del Sindicato de Inquilinas de Barcelona. "Los precios tienen que ser iguales a las rentas del país", sentencia.

Por su parte, Josep María Raya explica que cuando regulas el mercado de alquileres, los propietarios suelen optar a la venta. "Es necesario mucho más alquiler social, el que funciona es el modelo austriaco. Tener muchísimo alquiler social y con eso atajamos el problema de oferta que tenemos. España ha hecho siete millones de viviendas públicas, pero se ha ido perdiendo. Si tuviéramos todo este parque de viviendas no tendríamos este problema habitacional", señala.

"En España harían falta cinco millones de viviendas públicas para regular los precios mediante la oferta pública (...) Hay países como Holanda que tienen muchísima oferta de vivienda pública y aún así también regulan los alquileres privados", replica Palomera.

Por su parte, Raya dice que "hacer que todo el mercado esté regulado no es fácil. La propia regulación catalana es una copia de la alemana. Es muy fácil copiar el eslogan básico, pero muy complicado llegar a un buen sitio (...) Aquí el mercado del alquiler estuvo regulado, pero lo destruyó. No fue hasta 1984 cuando empezó a resurgir muy levemente y ahora porque no hay vivienda".

"Ahora vemos que la oferta se ha duplicado, ha caído la demanda, pero los precios no han bajado de forma proporcional, la oferta y la demanda no funcionan como supuestamente deberían funcionar. La economía rentista está estrangulando a las familias. Las personas que viven de alquiler están dedicando muchos recursos a una economía improductiva. Sobre el mercado negro, quien lo ha hecho aumentar es la desregulación", explica Palomera.