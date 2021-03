Dos Barças

Yo soy de los que creen que cuando el adversario se equivoca no hay que distraerlo, pero la justicia parece que tiene otra idea. Hay que respetarlo. Llevo años creyendo que la junta de Bartomeu ha puesto en la práctica la teoría de más que un club, el simbólico lema del Fútbol Club Barcelona. Dos clubs, concretamente. Un club que en el campo trataba de ganar partidos y títulos y otro que, en los despachos, hacía todo lo posible por perderlos. Supongo que involuntariamente, pero tras las últimas noticias eso que ya lo decida también la justicia. Hay un rosario de escándalos, no todos judiciales, pero ha sido precisamente el judicial el que mejor resume el tiempo del barcelonismo contemporáneo. El club contrata a una empresa para atacar, en redes sociales, a sus jugadores, entre otros. Lo hace pagando seis veces más, saltándose todos los controles. Lo hace mal. Hace el mal, mal. Esto no debería poder creérselo nadie pero este país convierte el realismo mágico en realismo sucio.