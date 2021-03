Imaginando a Pablo Casado en busca de una nueva sede

Por imaginar…

Pablo Casado está en el despacho de Génova 13 trabajando duro, revisando y escribiendo sobre las mejores soluciones para algunos asuntos de Estado que quiere compartir con el presidente Pedro Sánchez.

No, no ocurre eso.

Por imaginar…

Varios colaboradores han acudido al domicilio familiar de Pablo Casado en el barrio de Salamanca. La escena es algo teatral, pero en los límites académicos de lo posible. El presidente del Partido Popular se ha encerrado. No quiere ir a trabajar. Le da miedo ir a Génova, 13.

21 de julio de 2018. XIX Congreso nacional extraordinario del Partido Popular. Pablo Casado acaba de ser elegido presidente del partido tras un proceso de primarias: “Hoy empieza una nueva etapa, orgullosa con nuestro pasado…”

¡Schsssssssss!

El silencio impuesto a los equipos del partido en los últimos días no rige para los fantasmas del pasado.

Los espectros atraviesan las paredes. Le hablan al oído. La felicidad y la paz que presumía cuando llegara a la planta noble de Génova 13 hace tiempo que se quebró. Las apariciones no cesan, le atosigan. Pablo Casado añora el candor y la credulidad con que se movía por el pasado popular, hoy entredicho, que empezó a habitar como afiliado en 2004.

En 2005 ya era Presidente de las Nuevas Generaciones del PP de Madrid de Esperanza Aguirre, diputado y portavoz de Justicia y Administraciones Públicas del grupo parlamentario popular de Esperanza Aguirre en la Asamblea de Madrid en 2007, director de gabinete del expresidente José María Aznar en 200, hombre de confianza de Mariano Rajoy desde 2015. No le fue mal durante aquel pasado, pero en un arrebato trágico, se mesa el cabello y cita a Cicerón. Algo así como, ** “ Me caecum qui haec ante non viderim ”

**Nota del traductor: “Ciego de mi que no lo vi antes”

Pero no, esto tampoco no ha ocurrido.

Por imaginar…

Pablo Casado se ha quitado la chaqueta, se ha arremangado y desde hace días anda por los barrios de Madrid con cinta adhesiva y una mochila cargada de hojas que va pegado a las farolas. Vende o alquila. Eso dependerá.

En las hojas puede leerse: "Edificio de siete plantas. 6700 metros cuadrados. Gran luminosidad. Amplios locales comerciales. Tres sótanos. Aparcamiento para 140 vehículos. En el Distrito Central de negocios de Madrid. Precio para negociar. Urge. Abstenerse agencias".

Pablo Casado repara en una mujer menuda de vejez bíblica abrigada con una bufanda de lana rosa que está sentada en un banco, mirando el escaparate de una mercería. Le hace compañía su hijo, ya anciano, abrigado con una cazadora color mostaza triste. El hijo recoloca la mascarilla de la madre para que le cubra bien la nariz. Es una escena de amor sin ostentación. Pablo Casado se pregunta si serán votantes suyos.

No, no es lo que ocurre.

Por imaginar...

Pablo Casado pasa la mañana visitando edificios de oficinas, proyectos en obras de algún constructor amigo del partido, en el buen sentido de la palabra amigo…Recorre polígonos e inspecciona bloques y naves poco elegantes, sin chaflán y sin balcón, sí, pero con la ventaja de estar alejados de la audiencia Nacional y del incordio de los periodistas.

Casado tiene que sopesar varios condicionantes antes de tomar una decisión: ¿La nueva sede debe tener cuarto de trituradora de documentos? ¿Vestuario de camuflaje y probador de servidores patriotas? ¿Caja de herramientas para formatear discos duros? ¿Buzón de dádivas? ¿Cómo se paga la nueva sede? ¿Acaso en B?

Pablo Casado consulta con el secretario General del PP, Teodoro García Egea, el color de los azulejos de los baños, el grosor de la moqueta y un abanico de posibilidades. No descartan compartir sede, para ahorrar costes, con Vox y Ciudadanos. Conservan buenos recuerdos. O, si la situación lo requiriese, adquirir unos módulos prefabricados o incluso meterse de ocupas.

No, esto solo es una mala caricatura. No ocurre así.

Por imaginar…

Pablo Casado está en su despacho hondamente preocupado, temiendo que el partido no quiera cambiar de sede sino de presidente. Poner en su lugar a otro gallego o a la pareja de baile que hacen Miguel Ángel Rodríguez e Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo.

No, no ocurre esto.

Por imaginar…

Pablo Casado está en su despacho preparando la lista para el camión de mudanzas. Si se fijan bien, se darán cuenta que es mucho más larga la columna de cosas que no se quiere llevar.

Hagamos un ejercicio de introspección. El señor Casado tiene el corazón lleno como un vertedero, está haciendo un trabajo que le mata lentamente, que le ha dejado el cuerpo lleno de cardenales que no sanan, se siente cansado e infeliz-

No, no ocurre así. Esto sólo es una canción de Radiohead, pero no tengo otro final.

Por imaginar…

Mientras ultima la mudanza, Pablo Casado no puede dejar de soñar con una vida tranquila, vivir en una casa bonita con un lindo jardín, sin alarmas y sin sorpresas.