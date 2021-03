En El entusiasmo, publicado en 2017 y con el que ganó el Premio Anagrama de Ensayo, Remedios Zafra (Zuheros, Córdoba, 1973) escribió sobre la precariedad de los trabajos culturales, creativos y académicos en la actualidad, sobre la ausencia de fronteras entre vidas y trabajos, sobre la vulnerabilidad crónica y ese universo de cuartos propios conectados que definen la labor creativa desde hace años. Zafra, que cambio Sevilla por Madrid y trabaja actualmente como científica titular en el Instituto de Filosofía del CSIC, publicará en abril un nuevo ensayo, titulado Frágiles.

"Frágiles es una línea de fuga de El entusiasmo porque nace de una conversación con una periodista que hace tres años me hizo una entrevista y me interpeló por haberse identificado con una de las vidas-trabajo que yo describía en el libro, se sintió dolida porque no proponía una alternativa y me hizo mella”, explica Remedios Zafra.

“Me preguntaba dónde queda la esperanza en ese contexto perturbador de ansiedad, precariedad y contingencia de los trabajos, las vidas y las vidas-trabajo que habitamos muchas personas”, añade. Y esa periodista que dio pie a este libro se convierte a lo largo de sus páginas en una multitud de artistas, investigadores, becarios, profesores o escritores que desde 2017 han ido compartiendo con Zafra experiencias personales a través del correo electrónico y a quienes se dirige en este ensayo.

En Frágiles, Zafra ahonda en asuntos que ya planteó en su anterior ensayo -la autoexplotación, el malestar, la ansiedad, el capitalismo y la impostura en redes sociales- pero profundiza en el análisis de la nueva cultura, “no solo la tecnológica, sino la antropológica, la que gradúa nuevos umbrales psíquicos y materiales para la intimidad y la ciudadanía, derivados de la vida en red”.

Remedios Zafra sostiene en nuestra conversación que, frente a esa lectura crítica según la cual “ciudadanía e intimidad están muy en riesgo cuando normalizamos la conversión del sujeto en producto exhibido que se rentabiliza”, ella considera que también hay una “lectura emancipadora de esa exhibición pública de la intimidad y tiene que ver con lo que está aconteciendo con el feminismo, ahora que no vamos a poder estar en las calles, vamos a estar movilizadas en la red”.

En esta conversación con Remedios Zafra en La Hora Extra hablamos de youtubers, de frustración y fascismo, de las prácticas gratuitas y aparentemente voluntarias que sentimos como obligatorias, de esa “ley del agrado” y del consentimiento que nos impide decir que no, de las tensiones actuales del movimiento feminista y de esa esperanza que Zafra propone como colectiva y que “necesita de la solidaridad de los otros, para que ayuden a construir un sistema mermado que daña a las personas”.